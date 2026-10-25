Horóscopo semanal: 6 signos que vivirán giros inesperados por Mercurio y Venus retrógrado

El cierre de octubre e inicio de noviembre se presentan bajo una configuración astrológica de alta relevancia técnica.

Venus se encuentra en movimiento retrógrado desde el 3 de octubre, habiendo iniciado este tránsito en Escorpio para remover aspectos vinculados al amor, los deseos, la confianza y el valor personal. A este panorama se suma que el 24 de octubre Mercurio comenzó también a retrogradar en Escorpio.

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Esta simultaneidad implica que ambos planetas permanecerán retrógrados al mismo tiempo durante casi tres semanas.



A su vez, el 25 de octubre Venus regresa a Libra, redirigiendo la atención hacia el equilibrio en las relaciones personales y la reciprocidad en el intercambio afectivo. Seis signos del Zodiaco experimentarán este periodo con especial intensidad.



¿Qué signos del Zodiaco sentirán el mayor impacto por Mercurio y Venus retrógrado?

Escorpio

Si perteneces al signo de Escorpio, Mercurio retrógrado opera directamente en tu signo del 24 de octubre al 13 de noviembre, combinándose con la retrogradación previa de Venus.

Este tránsito favorece la llegada de respuestas a preguntas que tenías pendientes mediante mensajes, confesiones o conversaciones inesperadas.

En el ámbito sentimental, si tienes pareja se abre la oportunidad de recuperar la complicidad a través de un diálogo postergado. Si estás soltero, tus criterios de selección serán más rigurosos. Asimismo, el periodo promueve retomar proyectos abandonados o modificar decisiones pasadas sin atarte a etapas previas.

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Tauro

Con Venus como tu planeta regente retrógrado y Mercurio retrogradando en Escorpio —justo en tu signo opuesto—, la atención se centra en la comunicación interpersonal. Puedes recibir disculpas sinceras, declaraciones afectivas o la resolución de desacuerdos anteriores. Para las personas con pareja, es un momento propicio para definir planes compartidos.

En el área económica y laboral, se reactivan acuerdos, recursos financieros o responsabilidades compartidas que permanecían estancados, reafirmando tu derecho a recibir atención y equidad.

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Leo

La influencia combinada de Mercurio y Venus retrógrados activa tu entorno familiar, tus decisiones sobre el hogar y tus asuntos personales.

Existe la posibilidad de recibir noticias favorables sobre proyectos que dabas por perdidos, así como de propiciar reencuentros o modificar el ambiente de tu casa mediante conversaciones profundas. En el terreno de la pareja, se facilita la planificación de metas a futuro, mientras que en lo personal este tránsito establece que el apoyo mutuo debe ser recíproco.

Acuario

Para Acuario, Mercurio retrógrado en Escorpio impacta el sector profesional y tus ambiciones personales. Este tránsito puede traer noticias sobre propuestas o proyectos laborales que quedaron archivados en el pasado.

Es una etapa idónea para revisar minuciosamente contratos, negociar mejores condiciones de trabajo o redireccionar tu energía si detectas que tus objetivos actuales han dejado de motivarte.

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Libra

El 25 de octubre tu planeta regente, Venus, regresa retrógrado a tu signo, situando en el centro de atención tu autoestima, tus deseos y tus vínculos personales. Puedes experimentar el retorno de personas del pasado o la necesidad de reevaluar compromisos afectivos.

Por su parte, la retrogradación de Mercurio puede generar novedades en asuntos de dinero, finanzas o la revisión de acuerdos comerciales previa evaluación de tus necesidades reales.

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Géminis

Como nativo de Géminis, tu planeta regente Mercurio retrograda en Escorpio, incidiendo sobre tu rutina, tu trabajo y la acumulación de responsabilidades pendientes.

Este tránsito indica que resolver desacuerdos o reordenar tu agenda puede lograrse mediante conversaciones breves y directas. Igualmente, la retrogradación de Venus incentiva a retomar aficiones postergadas, reevaluar propuestas laborales antes de aceptarlas y priorizar el descanso.

¿Hasta cuándo durarán los efectos de Mercurio y Venus retrógrado en el horóscopo?

El fenómeno de retrogradación conjunta entre Mercurio y Venus se extenderá hasta mediados de noviembre. Astrológicamente, la fase en que ambos cuerpos celestes retrogradan de manera simultánea no representa un periodo negativo, sino un intervalo para reevaluar condiciones, renegociar acuerdos, recuperar proyectos y sostener discusiones pendientes.

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Hasta mediados de mes, las dinámicas laborales, sentimentales y financieras de estos seis signos se mantendrán en un proceso de reajuste técnico.

