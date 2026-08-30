Revisa si lo tienes en casa: Invima lanzó una alerta por un producto para el cabello

Si tienes productos para el cabello que compraste a través de redes sociales, presta atención, porque el Invima emitió una nueva alerta sanitaria relacionada con un producto que estaría siendo comercializado de manera irregular en Colombia.

La advertencia fue emitida luego de que la autoridad sanitaria identificara una línea de productos capilares que se promociona y comercializa principalmente a través de plataformas digitales. Según la información entregada por el Invima, estos productos no cuentan con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) necesaria para su comercialización en el país.

¿Qué producto para el cabello está bajo la alerta del Invima?

El producto señalado por la autoridad sanitaria corresponde a la línea Chokocafe_byPaolaGarcia, que incluye productos destinados al cuidado capilar. La entidad indicó que estos artículos han sido promocionados mediante diferentes redes sociales y canales digitales.

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Al no contar con la NSO requerida, el Invima los clasificó como cosméticos fraudulentos, debido a que no cumplen con los requisitos necesarios para ser comercializados legalmente en Colombia.

La entidad explicó que esta situación impide garantizar aspectos relacionados con la calidad y seguridad de los productos, además de dificultar la verificación de información como su composición, fabricación, procedencia, almacenamiento y trazabilidad.

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La alerta también tomó relevancia porque, de acuerdo con la información recibida por el Invima, se han reportado efectos adversos asociados al uso de estos productos. La autoridad sanitaria señaló que los casos reportados hacen parte de los elementos que fueron tenidos en cuenta dentro de sus acciones de inspección, vigilancia y control.

Entre los canales utilizados para promocionar los productos aparecen diferentes cuentas y perfiles en redes sociales. La comercialización mediante estas plataformas ha facilitado que este tipo de artículos lleguen directamente a los consumidores, incluso cuando no cuentan con los requisitos sanitarios correspondientes.

Ante esta situación, el Invima hizo un llamado a las personas que tengan estos productos para que suspendan inmediatamente su uso. La recomendación aplica especialmente ante la imposibilidad de garantizar las condiciones sanitarias exigidas para un producto cosmético comercializado en Colombia.

La entidad también pidió a los ciudadanos informar a las autoridades sanitarias si identifican establecimientos, personas o canales digitales que continúen comercializando estos productos.

Si ya utilizaste alguno de ellos y presentaste una reacción o algún efecto inesperado, también puedes realizar el reporte correspondiente ante las autoridades. Esta información permite fortalecer los mecanismos de vigilancia sanitaria y detectar posibles problemas relacionados con productos cosméticos.