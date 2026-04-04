Misterio detrás del Cristo al que le crece el cabello y asombra a sus visitantes

Durante la Semana Santa, la ciudad de Bogotá volvió a ser escenario de un fenómeno que despierta la curiosidad de creyentes y visitantes: el supuesto crecimiento del cabello del Cristo de la Agonía.

Esta imagen religiosa se ha convertido en un punto de peregrinación, no solo por su valor devocional, sino también por la historia que la rodea.

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¿Cuál es el Cristo que le crece el cabello?

El Cristo de la Agonía es una de las imágenes más antiguas de la capital y forma parte de la tradición devocional desde hace siglos. Su popularidad se ha incrementado recientemente debido a relatos de fieles que aseguran que su cabello fue cambiando de longitud con el paso del tiempo.



El fenómeno ganó fuerza tras la publicación de un video por el creador de contenido Santiago Quintero, quien mostró la imagen y relató: “Dicen, además, que el pelo es absolutamente natural y que nunca lo han peluqueado”. Las redes sociales rápidamente se hicieron eco de la historia, generando un creciente interés de quienes buscan presenciar este misterio.



Para muchos creyentes, el supuesto crecimiento del cabello representa un milagro que reafirma su fe. Testimonios de visitantes aseguran que han notado cambios a lo largo de los años y consideran estas variaciones como manifestaciones divinas.

Desde una visión más práctica, también hay explicaciones históricas. En la época colonial era común usar cabello natural en las imágenes religiosas, lo que podría generar cambios visibles con el tiempo.

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El sacerdote Pedro Domingo Sanabria, que vivió muchos años en la Iglesia de San Francisco, explicó: “Claro que le crece el pelo. ¿Qué tiene de raro? Es natural, porque es cabello de verdad y no sintético”.

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¿Dónde se encuentra el Cristo que le crece el cabello?

La imagen se encuentra en la Iglesia de San Francisco, sobre la carrera Séptima, en el centro de Bogotá. Quienes planean visitarla durante la Semana Santa deben considerar:



Alta afluencia de público y peregrinos.

Ambiente de recogimiento y oración.

Parte de los recorridos religiosos tradicionales de la ciudad.

Este flujo constante ha consolidado al Cristo de la Agonía como uno de los símbolos más llamativos de la tradición religiosa en Bogotá y un punto de visita obligada para quienes buscan combinar fe, curiosidad y patrimonio histórico.

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Más allá de las explicaciones científicas o históricas, el Cristo de la Agonía sigue fascinando a quienes buscan acercarse a la espiritualidad y las tradiciones locales. Su fama no solo reside en la antigüedad de la imagen, sino en la creencia popular que le otorga un halo de misterio, reforzando la devoción de bogotanos y turistas durante la Semana Santa.

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