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La Kalle  / Entretenimiento  / Horóscopo  / Mhoni Vidente da números de la suerte para fin de Semana Santa y "ganar el Chance"

Mhoni Vidente da números de la suerte para fin de Semana Santa y "ganar el Chance"

La astróloga revela los números para que cada signo del zodiaco conquiste el azar y gane el chance en estos días de renovación.

Mhoni Vidente da números de la suerte para fin de Semana Santa y "ganar el Chance"
Mhoni Vidente da números de la suerte para fin de Semana Santa y "ganar el Chance"
Foto: Redes de Mhoni Vidente
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 3 de abr, 2026

El arranque de abril de 2026 se presenta como una oportunidad de oro para quienes buscan un cambio de ritmo y, por qué no, un golpe de fortuna en el bolsillo.

Este fin de semana, que comprende del 3 al 5 de abril, la energía cósmica está en plena ebullición debido a los procesos de renovación y descanso propios de estas fechas.

De acuerdo con las visiones de la pitonisa Mhoni Vidente, los astros no solo traen mensajes espirituales, sino también claves numéricas para quienes desean probar suerte en el chance o la lotería.

Puedes leer: Mhoni Vidente lanza dura advertencia a 4 signos este fin de semana: "Serán castigados"

Existen signos que caminan bajo un manto de protección especial en estos días. Aries, Cáncer, Libra, Sagitario y Acuario son los grandes favoritos para experimentar abundancia y expansión.

Para estos signos, los números de la suerte actúan como un catalizador de la buena vibra que ya poseen. Según el reporte, Aries debe poner atención al 02, 11 y 39, mientras que Cáncer encuentra su fuerza en el 12, 48 y 75.

Por su parte, los acuarianos tienen a su disposición el 06, 21 y 74 para atraer esa prosperidad que el universo les ha prometido para este cierre de semana.

No todo es un camino despejado. Hay un grupo de cuatro signos que enfrentan lo que se conoce como un "castigo" energético o periodo de pruebas intensas: Géminis, Leo, Virgo y Capricornio.

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Sin embargo, los números de la suerte entregados por la vidente sirven precisamente para reorganizar sus proyectos y buscar claridad en medio de la niebla.

Géminis, que se encuentra en un modo muy introspectivo y con pesadez emocional, puede apoyarse en el 05, 25 y 40. Leo, quien debe cuidarse de malestares físicos y temas legales, tiene los números 01, 41 y 52 como sus aliados.

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Para Virgo, atrapado en su propio perfeccionismo, los códigos son 10, 22 y 49; y para Capricornio, que lucha contra el autosabotaje, el 14, 30 y 77 podrían ser la clave para cambiar su actitud y atraer éxito.

Finalmente, los signos de Tauro, Escorpio y Piscis transitan por una energía inestable, marcada por procesos de sanación y el cierre de ciclos pendientes. Para ellos, ganar el chance requiere de una precisión quirúrgica con el universo.

Mhoni Vidente señala que Tauro debe confiar en el 18, 42 y 63. Los escorpiones, por su parte, tienen el 02, 37 y 64, mientras que los nativos de Piscis cierran la lista con el 20, 27 y 73.

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Números de la suerte por signo del 3 al 5 de abril

  • Aries: 02, 11, 39
  • Tauro: 18, 42, 63
  • Géminis: 05, 25, 40
  • Cáncer: 12, 48, 75
  • Leo: 01, 41, 52
  • Virgo: 10, 22, 49
  • Libra: 16, 30, 37
  • Escorpión: 02, 37, 64
  • Sagitario: 09, 15, 58
  • Capricornio: 14, 30, 77
  • Acuario: 06, 21, 74
  • Piscis: 20, 27, 73

Más allá de los números, este fin de semana está marcado por encuentros familiares, viajes y decisiones que transformarán vidas antes del 10 de abril. Para que el flujo de dinero no se detenga, la vidente recomienda mantener la cautela ante envidias o cambios bruscos de energía.

Puedes potenciar tu suerte utilizando amuletos específicos según tu signo: Aries puede llevar una llave, Tauro una moneda antigua, Leo un sol dorado o Virgo una espiga de trigo. Estas herramientas naturales ayudan a mantener el control sobre tu propio poder personal mientras esperas que los números hagan su magia en los sorteos de este fin de semana santo.

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