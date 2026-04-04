¿Qué se puede hacer y qué no en el Sábado Santo? Todo lo que debes saber sobre la jornada

El Sábado Santo es una de las jornadas más significativas dentro de la Semana Santa, caracterizada por el silencio, la reflexión y la espera. Este día recuerda el momento en que Jesucristo permanece en el sepulcro tras su crucifixión y marca una transición clave hacia la Vigilia Pascual, que anuncia la resurrección.

A diferencia de otras fechas de la semana, el Sábado Santo no está marcado por celebraciones visibles durante el día. Por el contrario, es una jornada sobria en la que predomina el recogimiento.

Puedes leer: ¿Qué es el viacrucis y por qué es importante en Semana Santa?



Las iglesias permanecen abiertas, pero sin eucaristías, sin campanas y con el altar despojado, reflejando el sentido de espera. Además, los fieles acompañan simbólicamente el dolor de la Virgen María, quien, según la tradición, vivió este momento en silencio tras el fallecimiento de su hijo.



Este día tiene normas claras sobre lo que se puede y no se puede hacer, orientadas a mantener ese ambiente de respeto y reflexión durate la Semana Santa.

¿Qué se puede hacer en Semana Santa el Sábado Santo?

El Sábado Santo es un día de recogimiento y preparación espiritual, por lo que hay ciertas prácticas recomendadas para vivirlo plenamente:



Guardar silencio y dedicar tiempo a la reflexión personal sobre la pasión y muerte de Jesús.

Asistir a confesión o recibir la unción de los enfermos, únicos sacramentos permitidos durante el día.

Visitar templos, que permanecen abiertos para la oración en un ambiente sobrio.

Mantener prácticas como el ayuno o la abstinencia como preparación espiritual.

Participar en la Vigilia Pascual durante la noche, considerada la celebración más importante.

¿Qué no se debe hacer en Semana Santa el Sábado Santo?

Al ser un día de recogimiento y reflexión, hay actividades que se deben evitar para respetar la solemnidad de la jornada:



Celebrar misas o eucaristías durante el día, ya que estas solo se retoman en la noche.

Realizar matrimonios o bautizos, salvo situaciones excepcionales.

Participar en actividades festivas o ruidosas que rompan el ambiente de recogimiento.

Desarrollar prácticas que no correspondan con el carácter reflexivo de la jornada.

Puedes leer: Ni 'La Pasión' ni 'Los 10 Mandamientos': joyas ocultas en Netflix para ver en Semana Santa



¿Por qué es importante el Sábado Santo?

Este día posee un profundo significado dentro de la Semana Santa, recordando momentos clave de la fe:



Conmemora la sepultura de Jesucristo tras su muerte en la cruz.

Representa el tiempo de espera antes de la resurrección.

Marca el cierre del Triduo Pascual, junto al Jueves y Viernes Santo.

Invita a la reflexión y al recogimiento dentro de la tradición cristiana.

Aunque durante el día no hay celebraciones litúrgicas como tal, el sentido del Sábado Santo cambia completamente al caer la noche. Es entonces cuando se celebra la Vigilia Pascual, un acto central que incluye la bendición del fuego, la proclamación de la palabra, la renovación de las promesas bautismales y la eucaristía.

Este momento marca el paso hacia el Domingo de Resurrección y representa la esperanza dentro de la fe cristiana. Así, el Sábado Santo no solo es un día de pausa, sino un espacio de preparación espiritual que conecta el dolor del Viernes Santo con la celebración que llega después, manteniendo un profundo significado dentro de la tradición religiosa.

Publicidad

Mira también: Las últimas palabras de Jesús