Ni 'La Pasión' ni 'Los 10 Mandamientos': joyas ocultas en Netflix para ver en Semana Santa

La Semana Santa 2026 es el momento perfecto para pausar el ritmo acelerado del día a día y sumergirse en historias que inviten a la reflexión, la fe o, simplemente, al disfrute de un buen drama cinematográfico.

Si tu plan es quedarte en casa y aprovechar tu suscripción, hemos seleccionado las mejores películas en Netflix para ver en Semana Santa, desde producciones originales hasta clásicos que nunca pasan de moda.

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Historias de fe y resiliencia

Para quienes buscan conectar con el sentido espiritual de estos días, Netflix ofrece títulos potentes que exploran la convicción humana.



"Los dos Papas": Una mirada fascinante y humana a la relación entre Benedicto XVI y el futuro Papa Francisco. Es ideal para entender los retos de la Iglesia moderna con actuaciones magistrales.

Una mirada fascinante y humana a la relación entre Benedicto XVI y el futuro Papa Francisco. Es ideal para entender los retos de la Iglesia moderna con actuaciones magistrales. "La resurrección de Cristo": Aunque es un título que entra y sale del catálogo, para 2026 se posiciona como una opción recurrente que narra la historia bíblica desde los ojos de un centurión romano escéptico.

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Dramas para la reflexión profunda

No todas las películas de Semana Santa deben ser estrictamente bíblicas. El cine de reflexión busca mover fibras sobre el perdón y la redención.



"Milagro en la celda 7": Si buscas una historia que te conmueva hasta las lágrimas y te haga cuestionar la justicia y el amor incondicional, esta película turca es una parada obligatoria.

Si buscas una historia que te conmueva hasta las lágrimas y te haga cuestionar la justicia y el amor incondicional, esta película turca es una parada obligatoria. "Lo que el pulpo me enseñó": Un documental que, aunque no es religioso, invita a una conexión profunda con la creación y la humildad ante la naturaleza, temas muy alineados con el espíritu de recogimiento.

Jueves y Viernes Santo 2026 /Foto: IA

Contenido para ver en familia

Si tienes niños en casa, la Semana Santa también es una oportunidad para transmitir valores a través de la animación.



"El progreso del peregrino": Una adaptación animada de la famosa alegoría cristiana que es fácil de digerir para los más pequeños pero con mensajes profundos para los adultos.

Una adaptación animada de la famosa alegoría cristiana que es fácil de digerir para los más pequeños pero con mensajes profundos para los adultos. "Más allá de la Luna": Una historia sobre el duelo, la esperanza y la perseverancia que encaja perfectamente con el mensaje de renacimiento de la Pascua.

Para disfrutar al máximo, te recomendamos crear una "Lista de Seguimiento" previa al Jueves Santo.

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Recuerda que durante estos días festivos el tráfico de internet aumenta, así que descargar tus películas favoritas en la app de Netflix puede evitarte problemas de carga (buffering) durante el Viernes Santo.