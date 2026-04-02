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La Kalle  / Sociedad  / Lo que nadie te contó sobre las prohibiciones del Jueves y Viernes Santo 2026

Lo que nadie te contó sobre las prohibiciones del Jueves y Viernes Santo 2026

Descubre qué se hace (y qué no) este Jueves y Viernes Santo 2026. Guía de tradiciones, ayuno y actividades permitidas para vivir la Semana Santa al máximo.

Jueves y Viernes Santo 2026
Jueves y Viernes Santo 2026
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 2 de abr, 2026

La Semana Santa 2026 se perfila como un momento de profunda desconexión y espiritualidad. Con el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril) surgen las dudas de siempre:

¿Qué actividades están permitidas? ¿Es obligatorio el ayuno? En esta guía te explicamos cómo navegar estas fechas respetando la tradición y aprovechando el tiempo de reflexión.

Puedes leer: ¿Te toca trabajar en Semana Santa? Así cambia tu pago en Jueves y Viernes Santo 2026

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Jueves Santo: El día de la institución y la fraternidad

El Jueves Santo conmemora la Última Cena y el lavatorio de los pies. Es un día de transición donde la alegría de la reunión se mezcla con la solemnidad de la vigilia.

  • Lo que SÍ debes hacer: Participar en la "Visita de las Siete Casas" o iglesias, una tradición arraigada que simboliza el acompañamiento a Jesús. Es un día ideal para actos de caridad y compartir en familia.
  • Lo que NO se recomienda: Aunque no es un día de abstinencia estricta de carne, la Iglesia sugiere moderación. Evita las celebraciones ruidosas o excesos, ya que la noche marca el inicio de la Pasión.
Gesto común en Semana Santa con la palma de cera podría generar sanciones millonarias y consecuencias legales
Multa en Semana Santa; imagen de referencia
Foto: generada por ImageFX

Viernes Santo: Silencio, luto y abstinencia

El Viernes Santo es, posiblemente, el día más sagrado del calendario cristiano, centrado en la crucifixión de Jesús.

  • Lo que SÍ debes hacer: Practicar el ayuno y la abstinencia de carne roja (obligatorio para mayores de 14 años en la fe católica). Es un día de silencio y recogimiento. Muchos aprovechan para asistir al Vía Crucis o procesiones locales, que en 2026 prometen gran afluencia.
  • Lo que NO debes hacer: Tradicionalmente, se evita realizar trabajos pesados, organizar fiestas o escuchar música estridente. No es un día de "vacaciones de fiesta", sino de descanso espiritual. En muchas culturas, incluso se evita el uso de herramientas afiladas o realizar limpiezas profundas en el hogar como señal de respeto.

Puedes leer: Estas son las cámaras de fotomulta que funcionarán en Semana Santa y puntos de ubicación

Consejos para el viajero y el creyente en 2026

Si planeas viajar durante estos días festivos, recuerda que el comercio suele cerrar o reducir horarios el Viernes Santo.

  1. Planifica tus compras: Haz el mercado antes del miércoles 1 de abril.
  2. Turismo religioso: Si visitas ciudades con procesiones famosas (como Sevilla, Popayán o Iztapalapa), reserva con meses de antelación.
  3. Desconexión digital: Aprovecha el Viernes Santo para un "detox" de redes sociales; la paz mental es el mejor tributo a la fecha.

Ya sea por fervor religioso o por respeto a la cultura, entender el protocolo del Jueves y Viernes Santo 2026 te permitirá vivir una experiencia más enriquecedora. Recuerda: el respeto y la pausa son las claves de esta semana mayor.

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