Volcamiento de bus en la vía Bogotá–La Vega deja decenas de heridos en Semana Santa

La noche del 1 de abril se registró una fuerte emergencia en la vía Bogotá–La Vega, luego de que un bus de servicio público se volcara en el sector conocido como Chilín, en jurisdicción del municipio de La Vega, Cundinamarca.

El hecho dejó al menos 42 personas heridas y obligó a activar de inmediato toda la red de atención en la zona.

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Desde los primeros minutos posteriores al incidente, ambulancias y equipos médicos fueron enviados al lugar para atender a los pasajeros. La E.S.E Hospital de La Vega asumió gran parte de la atención, recibiendo a la mayoría de los lesionados que fueron trasladados desde el punto del accidente.

De acuerdo con el reporte preliminar entregado por el centro asistencial, entre los heridos hay tanto adultos como menores de edad. En total, se identificaron cinco menores: tres mujeres y dos hombres. Dentro de este grupo, algunos son de nacionalidad venezolana y otros colombianos.

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En cuanto a los adultos, el hospital informó que seis mujeres mayores de edad, todas colombianas, ingresaron para valoración médica, al igual que ocho hombres adultos, también de nacionalidad colombiana. Todos fueron atendidos bajo protocolos establecidos, teniendo en cuenta la magnitud del volcamiento.

Uno de los pacientes tuvo que ser remitido a la E.S.E Hospital San Rafael de Facatativá, debido a que requería una atención de mayor complejidad. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las personas afectadas.

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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que el sistema de emergencias fue activado desde el primer momento. Según indicó, las 42 personas estaban siendo valoradas en el hospital de La Vega, mientras avanzaban los procedimientos médicos.



¿Se conocen las causas del accidente?

Sobre lo que pudo haber causado el volcamiento, las autoridades manejan una hipótesis inicial basada en los primeros reportes de la Dirección de Tránsito y Transporte.

De acuerdo con esta información, el bus habría presentado una falla en el sistema de frenos, lo que habría provocado la pérdida de control del vehículo en este tramo de la carretera.

Este punto ha llamado la atención, ya que en en menos de 24 horas se han registrado otros incidentes en vías del departamento relacionados con posibles problemas mecánicos. Por ahora, los organismos competentes continúan recopilando información técnica para determinar con precisión qué ocurrió.