Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
¿NEQUI DEJA DE FUNCIONAR?
DUCHAS EN ARTEMIS II
PALABRAS DE TEKASHI SOBRE MADURO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Ojo al pico y placa regional y los cierres viales para este Jueves y Viernes Santo 2026

Ojo al pico y placa regional y los cierres viales para este Jueves y Viernes Santo 2026

¿Sales de Bogotá esta Semana Santa 2026? Consulta el Pico y Placa Regional, horarios del Plan Éxodo, retorno y estado de la vía a Girardot y Villavicencio.

Plan Éxodo Semana Santa Bogotá 2026:
Plan Éxodo Semana Santa Bogotá 2026
/Foto: Alcaldía de Bogotá
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 2 de abr, 2026

La Semana Santa 2026 movilizará a más de un millón de vehículos en la capital del país. Con la salida masiva programada para el miércoles 1 y jueves 2 de abril, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policía de Tránsito han desplegado un robusto Plan Éxodo para evitar el colapso de las salidas principales.

Si tienes planeado viajar, conocer las restricciones vigentes es vital para evitar multas y trancones interminables.

Puedes leer: Estas son las cámaras de fotomulta que funcionarán en Semana Santa y puntos de ubicación

Te puede interesar

  1. Jueves y Viernes Santo 2026
    Jueves y Viernes Santo 2026
    /Foto: IA
    Sociedad

    Lo que nadie te contó sobre las prohibiciones del Jueves y Viernes Santo 2026

  2. Mhoni Vidente envía advertencia por Semana Santa
    Mhoni Vidente envía advertencia por Semana Santa
    Foto: redes sociales, IA
    Virales

    Mhoni Vidente advierte sobre signos que deben cuidar su salud en Semana Santa

Pico y Placa Regional: La clave del retorno

El lunes de Pascua (6 de abril) y los días de retorno, se aplicará el Pico y Placa Regional en los nueve corredores de ingreso a Bogotá.

Recuerda que de 12:00 m. a 4:00 p. m. solo ingresan vehículos con placa PAR, y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. lo hacen los de placa IMPAR. Antes y después de estos horarios, no hay restricción, pero se recomienda viajar temprano para evitar el embudo en las entradas.

Puedes leer: ¿Te toca trabajar en Semana Santa? Así cambia tu pago en Jueves y Viernes Santo 2026

Estado de las vías principales: Girardot, Villavicencio y Tunja

  1. Vía Bogotá - Girardot: Se esperan pasos a un solo carril en sectores como el Túnel de Sumapaz y variantes de Fusagasugá debido a obras de mantenimiento. Se habilitarán manejos de tráfico (pare y siga) durante las horas pico del Jueves Santo.
  2. Vía al Llano: Estará sujeta a las condiciones climáticas. Se recomienda revisar el estado de los túneles antes de salir, ya que suelen aplicarse cierres preventivos si hay lluvias fuertes.
  3. Autopista Norte: El flujo hacia Tunja y Santanderes suele ser el más constante; sin embargo, el cuello de botella en la calle 170 sigue siendo el punto crítico.
Imagen referencial, movilidad Bogotá
Imagen referencial, movilidad Bogotá
/ Foto: Secretaría de Movilidad

Publicidad

Recomendaciones para el Plan Éxodo y Retorno

  • Revisión Técnico-Mecánica: Asegúrate de que tu kit de carretera esté completo y vigente. Las autoridades realizarán controles estrictos en los peajes de Chusacá y Los Andes.
  • Terminales de Transporte: Si viajas en bus, compra tus tiquetes en línea con antelación. Las terminales del Salitre, Norte y Sur operarán las 24 horas, pero la demanda para destinos como Neiva, Cali y la Costa será altísima.
  • Apps de movilidad: Usa Waze o Google Maps en tiempo real, pero no te confíes ciegamente; las autoridades pueden realizar cambios de sentido (reversibles) de último momento en la Autopista Sur y la vía a La Mesa.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Movilidad en Bogotá

Semana Santa

Accidentes de tránsito

Policía de tránsito