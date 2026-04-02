Ojo al pico y placa regional y los cierres viales para este Jueves y Viernes Santo 2026

La Semana Santa 2026 movilizará a más de un millón de vehículos en la capital del país. Con la salida masiva programada para el miércoles 1 y jueves 2 de abril, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policía de Tránsito han desplegado un robusto Plan Éxodo para evitar el colapso de las salidas principales.

Si tienes planeado viajar, conocer las restricciones vigentes es vital para evitar multas y trancones interminables.

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Pico y Placa Regional: La clave del retorno

El lunes de Pascua (6 de abril) y los días de retorno, se aplicará el Pico y Placa Regional en los nueve corredores de ingreso a Bogotá.

Recuerda que de 12:00 m. a 4:00 p. m. solo ingresan vehículos con placa PAR, y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. lo hacen los de placa IMPAR. Antes y después de estos horarios, no hay restricción, pero se recomienda viajar temprano para evitar el embudo en las entradas.

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Estado de las vías principales: Girardot, Villavicencio y Tunja

Vía Bogotá - Girardot: Se esperan pasos a un solo carril en sectores como el Túnel de Sumapaz y variantes de Fusagasugá debido a obras de mantenimiento. Se habilitarán manejos de tráfico (pare y siga) durante las horas pico del Jueves Santo. Vía al Llano: Estará sujeta a las condiciones climáticas. Se recomienda revisar el estado de los túneles antes de salir, ya que suelen aplicarse cierres preventivos si hay lluvias fuertes. Autopista Norte: El flujo hacia Tunja y Santanderes suele ser el más constante; sin embargo, el cuello de botella en la calle 170 sigue siendo el punto crítico.

Imagen referencial, movilidad Bogotá / Foto: Secretaría de Movilidad

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