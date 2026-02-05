Descubren una cruz antigua que podría cambiar la historia del cristianismo

En una zona rural del estado de Brandeburgo, al noreste de Alemania, arqueólogos realizaron un descubrimiento que ha captado la atención de historiadores y estudiosos del cristianismo. Se trata de una cruz de bronce de aproximadamente 1.000 años de antigüedad, encontrada a principios del 2026 durante una exploración con detector de metales.

La pieza, conocida como ‘cruz de rueda’ debido a su diseño con los brazos unidos por un círculo, tuvo un hallazgo inesperado, expertos señalan que encaja literalmente con un molde de fundición arqueológico descubierto en 1983, cerca de Berlín.

Esta coincidencia exacta entre cruz y molde, separados por más de cuatro décadas entre sus hallazgos, es lo que ha generado interés científico.



La cruz medieval hallada en Alemania y su significado histórico

Esta cruz no es un simple objeto decorativo. Expertos la han clasificado como un crucifijo de la Edad Media cuyo diseño estaba presente en contextos donde el cristianismo comenzaba a establecerse entre comunidades que antes practicaban creencias paganas. La pieza corresponde a los siglos X y XI, una época en la cual la región era un cruce de culturas y religiones.



El molde con el que encaja la cruz fue encontrado en las ruinas de un antiguo fuerte eslavo, cerca de una iglesia de madera. Muchos arqueólogos pensaban que ese molde era una pieza aislada o un artefacto único, pero la aparición de la cruz demuestra que sí hubo producción local de símbolos cristianos y no solo importación de objetos religiosos de otras regiones.

En los siglos X y XI, las tierras que hoy conocemos como Brandeburgo estaban en transición cultural. Aun cuando el cristianismo avanzaba desde territorios germánicos, muchas tribus eslavas resistían la expansión de la nueva religión.

La existencia de una moldura y de múltiples cruces producidas a partir de ella indica que, pese a esa resistencia, ya existían comunidades que practicaban o adoptaban símbolos cristianos de forma cotidiana, lo que complementa las narrativas históricas sobre cómo esta fe se extendió en Europa oriental.

hallazgo de la cruz de rueda del siglo X - XI Foto: @ Lukas Goldmann

¿Cómo este hallazgo arqueológico cambia la visión tradicional del cristianismo?

Según especialistas en arqueología medieval, antes de este descubrimiento se creía que la presencia del cristianismo en esta zona respondía principalmente a influencias externas o a la llegada de objetos religiosos desde otros territorios.

Sin embargo, el hallazgo conjunto de un molde y una cruz lleva a los expertos a plantear que existió producción artesanal local, un hecho que sugiere una adopción más temprana y más arraigada de la fe cristiana entre las comunidades de la época.

El arqueólogo Matthias Wemhoff, director del museo donde se exhiben estas piezas, señala que la producción en serie de estos objetos significa que la cruz era solicitada con frecuencia y no era un símbolo extraño, lo que sugiere una forma temprana de fe en una región donde todavía existía resistencia a los cambios culturales y religiosos.

Hoy tanto el molde como la cruz se exhiben en el Museo Estatal Arqueológico de Brandeburgo hasta marzo de 2026. La muestra permite a visitantes y especialistas observar de cerca cómo una pieza aparentemente pequeña puede ofrecer una ventana significativa a la vida religiosa y social de una época fundamental para la historia del cristianismo.

