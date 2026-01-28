Taxistas atemorizados por supuesta alma de monja en pena que recorre una calle de Bogotá

En Bogotá, la ciudad donde la vida urbana convive con relatos heredados de generación en generación, las historias paranormales y de apariciones siguen circulando con fuerza. Una de las más persistentes es la de la llamada “monja fantasma” de la calle 100, un relato que toma fuerza y hoy mantiene en alerta a taxistas que transitan de noche por el norte de la capital.

La historia se ubica en el sector de Chicó Norte, una zona reconocida por su actividad comercial, hoteles y oficinas, pero que también carga con esta leyenda urbana. Según los testimonios de varios conductores, la aparición ocurre principalmente en el puente de la carrera Séptima con calle 100, especialmente durante la madrugada.

Los taxistas que aseguran haber tenido contacto con esta supuesta aparición, señalan que en ese lugar una mujer vestida con hábito negro se aparece de forma repentina y levanta la mano como si solicitara un servicio de taxi.



Quienes aseguran haberla visto coinciden en que no se trata de una pasajera común. El relato más repetido señala que, incluso cuando el conductor no se detiene, la figura logra aparecer dentro del vehículo, sentada en la parte trasera. Una experiencia que, según narran, provoca pánico y desconcierto.



Uno de los testimonios más conocidos es el de Galeano Morales, un taxista con varios años de experiencia, quien relató a la revista Aló que una noche lluviosa de diciembre observó a la figura en el puente. Decidió no parar, pero metros más adelante, al descender por la calle 100, notó que la mujer ya estaba dentro del carro en la silla de pasajero. El impacto fue tal que el hombre dice que estuvo a punto de perder el control del vehículo.

Otros conductores afirman que la aparición suele darse en noches de lluvia, aunque algunos sostienen que el clima no es determinante. Lo que sí se repite en los relatos es que la supuesta monja, una vez dentro del taxi, solo hace una petición: ser llevada a un convento. Nunca especifica cuál, ni da más detalles. En varios casos, según cuentan, desaparece de manera repentina antes de llegar a algún destino.

El origen de la leyenda apunta a una versión que habla de una religiosa que habría huido de un convento y que, en su intento por escapar, fue raptada por unas personas que le quitaron la vida. Desde entonces, su alma estaría condenada a vagar por la zona, buscando regresar al lugar del que salió. Sin embargo, no existe un registro histórico que confirme estos hechos.

Aunque el mito es antiguo, tomó nueva fuerza con la difusión de videos y testimonios en redes sociales. Los primeros registros en plataformas como YouTube datan de 2017, y desde entonces han surgido hilos en X y publicaciones en otras redes donde ciudadanos aseguran haber vivido experiencias similares o conocer de primera mano a alguien que las presenció.

Publicidad

Hoy, la historia de la monja de la Calle 100 ya no es solo un cuento de madrugada. Para muchos taxistas, se ha convertido en una razón para evitar esa ruta durante la noche, especialmente cuando trabajan solos. Y aunque no hay pruebas que confirmen su existencia, el temor persiste. En una ciudad donde las leyendas se transmiten al volante, la figura de la monja sigue levantando la mano, esperando un viaje que, según dicen, aún no termina.