La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / ¿Descanso eterno o dormitorio? El entierro que incluyó cama, mesa de noche y una gaseosa

¿Descanso eterno o dormitorio? El entierro que incluyó cama, mesa de noche y una gaseosa

Video que circula en redes muestra una tumba decorada con objetos propios de una habitación. La escena, despierta asombro por la forma en que la familia decidió despedir a su ser querido.

Familia decora la sepultura de su ser querido como una habitación
Capturas de video de el funeral
Foto: capturas de video X El CondeNado
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 24 de ene, 2026

Un video difundido en redes sociales muestra una escena que llamó la atención por lo poco común de su contenido. En las imágenes se observa una tumba decorada como si fuera una habitación, con varios elementos propios de un espacio doméstico.

El material empezó a circular en plataformas digitales y en poco tiempo, despertó curiosidad y sorpresa entre los usuarios.

Puedes leer: Hombre cuya tumba explotó había perdido a su esposa un mes antes; detalles del caso

Video de una familia despidiendo a su ser querido como si fuera un hospedaje

En el registro audiovisual se aprecia un féretro rodeado por distintos objetos decorativos. Entre ellos aparecen prendas de vestir colgadas, una alfombra, una mesa, una lámpara, plantas y otros elementos que normalmente se asocian con un cuarto de una vivienda.

La disposición de los objetos sugiere una intención clara de recrear un ambiente cotidiano dentro de un espacio funerario.

Te puede interesar

  1. Diomedes Díaz, cantante vallenato
    Renuevan la tumba de Diomedes Díaz en Valledupar
    Foto: redes sociales
    Farándula

    A 12 años de su partida, así luce la tumba de Diomedes Díaz tras su renovación

  2. Nuevo video del grupo religioso que fue obligado a cavar su tumba
    Filtran video de un grupo religioso que fue obligado a cavar su propia tumba
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Nación

    Filtran video de un grupo religioso que fue obligado a cavar su propia tumba

Hasta el momento no existen datos confirmados sobre el lugar exacto donde ocurrió, la escena ni sobre la identidad de la persona fallecida, aunque algunos usuarios digan que es de Rumanía,Tampoco se conocen declaraciones públicas de la familia responsable del montaje ni explicaciones directas sobre el significado del arreglo.

Te puede interesar

  1. Tumba de Mauricio Leal podría ser desenterrada.jpg
    La tumba de Mauricio va ser desenterrada
    Foto tomada de: redes sociales
    Noticias

    VIDEO: así luce la tumba de Mauricio Leal; podrían desenterrarlo antes de acabar el año

  2. Profanan la tumba de Valeria Márquez, VIDEO mostraría como quedó
    Profanan la tumba de Valeria Márquez, VIDEO mostraría como quedó
    Foto: Redes sociales de Valeria Márquez y @lupisilva_oficial
    Farándula

    'Profanan' la tumba de Valeria Márquez, VIDEO mostraría como quedó

El video continuó circulando en distintas plataformas y acumuló visualizaciones a medida que más usuarios lo compartían. Sin embargo, no existe información oficial que permita confirmar el motivo específico detrás de esta decisión.

Puedes leer: Abren tumba romana sellada hace 1700 años; escalofriante e histórico hallazgo

La práctica de llevar objetos significativos a las tumbas no resulta nueva en distintos contextos culturales. En muchos casos, las familias optan por incluir elementos que representan la personalidad, los gustos o las costumbres del fallecido. En esta ocasión, lo que marcó la diferencia fue el nivel de detalle y la recreación completa de un espacio similar a una habitación.

Debido a la falta de información adicional, cualquier interpretación sobre el significado del montaje permanece en el terreno de la especulación. El video, por sí solo, muestra una escena concreta sin contexto adicional que permita entender las razones detrás de la decoración.

Mientras tanto, el contenido sigue circulando en redes sociales y continúa llamando la atención por lo inusual de la escena. Más allá de las reacciones que despierta, el video evidencia una forma distinta de despedida que rompe con las imágenes tradicionales asociadas a los rituales funerarios y que, por esa razón, no pasa desapercibida entre los usuarios.

Mira también: Filtran video de un grupo religioso que fue obligado a cavar su propia tumba

