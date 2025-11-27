Publicidad

Filtran video de un grupo religioso que fue obligado a cavar su propia tumba

Filtran video de un grupo religioso que fue obligado a cavar su propia tumba

La Fiscalía General de la Nación compartió la grabación en la que se ve a las víctimas cavando en una fosa común en San José del Guaviare.

Nuevo video del grupo religioso que fue obligado a cavar su tumba
Filtran video de un grupo religioso que fue obligado a cavar su propia tumba
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 27 de nov, 2025

La Fiscalía General de la Nación compartió nuevas pruebas dentro de la investigación del crimen contra ocho líderes y grupo religioso en la zona rural de Calamar, departamento del Guaviare, crímenes atribuidos al frente primero ‘Armando Ríos’ de las disidencias de la Farc.

Por lo cual, lo último que se conoció fue un video en el que se documenta los últimos momentos de vida de las ocho personas, donde se pueden observar a las víctimas a cavar su propia tumba.

Puedes leer: La última imagen de oficiales antes de perder la vida en Cantón Norte; ¿lío pasional?

Durante el video publicado se observa, el trayecto final de la víctimas a bordo de una lancha en un recorrido por el río Itilla. Sumado a esto se conoció que los líderes y feligreses, quienes residían en Pueblo Seco, Guaviare, habían sido citados previamente por el frente disidente, información que fue extraída de un celular incautado a alias Morocho durante su captura.

¿Por qué el grupo religioso fue obligado a cavar su propia tumba?

A lo largo de la grabación muestra que los líderes fueron llevados a un “juicio guerrillero”, donde esta tragedia en los primeros días de abril del 2025. Precisamente, el 4 de abril, dos de las víctimas fueron convocadas a la vereda Puerto Nuevo, y tres días después, el 7 de abril.

Días después las seis personas restantes fueron llamadas con el fin de ser interrogadas, esto mediante el pretexto de verificar la posible presencia del ELN en la zona. De igual forma, se conoció por parte de Raúl González fiscal delegado, quien afirmó que antes de ser ejecutados la víctimas “fueron obligadas a cavar su propia fosa antes de ser ejecutados”

Puedes leer: Correos de alias Calarcá revelan posibles nexos de altos funcionarios con disidencias

Adicionalmente, este afirmó que esta tragedia se da porque aparentemente es por el origen de ellos, debido a que estos son provenientes de Arauca y en esa paranoia criminal, los victimarios asumen que son integrantes del ELN intentando ingresar al departamento.

De igual forma, se conoció que las ocho víctimas fueron identificados como Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hérnandez, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón, cuyas fotografías habían circulado en un cartel difundido por sus familias.

En el marco de la investigación, tres individuos fueron señalados de participar en el crimen y ya están siendo judicializados. Entre estos se encuentran Miller Leonardo Garrafa, alias Miller, y Jorge Eliécer Ávila, alias Yucape, presuntos cabecillas del frente Armando Ríos.

Finalmente, se conoció que Garrafa Neira, como cabecilla, “ordenó citar a los líderes religiosos bajo el pretexto de aclarar una supuesta intención de crear una red del ELN en Guaviare”.

