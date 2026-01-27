Me aprendí la canción Bendecida, de Yeison Jiménez, para una amiga: Sacerdote viral

El impacto de las imágenes, donde se le ve interpretando con gran sentimiento un éxito de Yeison Jiménez, generó una ola de reacciones en todo el país.

Durante su charla con Jhon Carrero en La Kalle, Zapata aclaró que su intención nunca fue buscar la fama, pues ya cuenta con una trayectoria de seis años en la televisión nacional y dos décadas de vida sacerdotal.

Según explicó, el video fue un momento absolutamente orgánico y espontáneo capturado por uno de los asistentes a un evento que no era, como muchos pensaron, una celebración litúrgica tradicional.



La grabación no tuvo lugar en una iglesia durante una misa, sino en un salón de conferencias donde el sacerdote impartía una bendición. En un acto de motivación hacia los presentes, Zapata utilizó la música como herramienta pedagógica.

"Les dije: recuerden esta frase para que se acuerden de esta canción: la envidia es el homenaje que la mediocridad le hace al talento", relató en la entrevista, antes de dar paso a los acordes de "Porque la envidia".

Para él, la letra de Jiménez encierra un mensaje profundo de resiliencia y superación personal que a menudo pasa desapercibido por los prejuicios hacia el género popular.

El Padre Walter Zapata se define como un hombre transparente que huye de las "medias tintas" y de la hipocresía.

Su amor por la música no se limita a un solo artista; se confiesa ferviente admirador de la salsa, el vallenato y, por supuesto, de grandes exponentes de la música popular como Vicente Fernández, Luis Alberto Posada, Darío Gómez y Alzate.

Incluso, entre risas, compartió en La Kalle anécdotas sobre cómo se aprendió canciones como "Bendecida" o "Maldita Traga" para ganar apuestas amistosas o simplemente por el gusto de la interpretación.



Historia del Sacerdote Walter con 'Bendecida'

Uno de los momentos más curiosos de la entrevista fue cuando el Padre Walter detalló el origen de su cercanía con temas específicos del cancionero popular.

Según relató, su dominio de la canción "Bendecida" no nació de un interés litúrgico, sino de una dinámica de camaradería y una apuesta económica de medio millón de pesos.

La historia de cómo el tema "Bendecida" llegó a su repertorio es tan humana como curiosa. Todo surgió por el deseo de "molestar" a una amiga cercana cuyo repentino flujo de dinero despertaba dudas entre su círculo social.

"No sabíamos de dónde tanta plata", recordó el sacerdote entre risas durante la entrevista.

Ante la situación, un amigo del grupo lanzó un desafío que parecía imposible: apostó medio millón de pesos a que el Padre no sería capaz de cantar la canción "Bendecida".

Zapata, lejos de ofenderse, aceptó el reto con una advertencia cargada de humor negro: "Si no me los paga, ya sabe que maldición de cura, muerte segura".

El resultado fue una interpretación perfecta que le valió ganar la apuesta y demostrar que su memoria para las letras populares es tan aguda como su conocimiento bíblico.

Para Zapata, saberse canciones como "El Aventurero" o "Maldita Traga" no lo aleja de su vocación, sino que le permite conectar con la realidad de la gente.

"Hay gente que lee la Biblia para amargarse, no para salvarse", sentenció con firmeza, refiriéndose a quienes lo critican por su estilo despreocupado y su talento para el canto.

A pesar de los pocos comentarios negativos, el sacerdote destaca que el 99.7% de la retroalimentación ha sido positiva, lo que refuerza su idea de que este tipo de acciones acercan a los jóvenes y a los escépticos a la espiritualidad.

En cuanto a su situación institucional, el Padre Zapata, quien forma parte del Obispado Castrense de Colombia y ejerce su labor en el Hospital Militar y el Cantón Norte, aclaró que no ha recibido una amonestación formal de sus superiores.

Aunque el vicario le hizo un llamado a la "cordura y prudencia" tras la viralización, él lo asume como una orientación lógica dada su posición como servidor público de la fe.

Para Zapata, su misión sigue siendo clara: hacer el bien, ya sea a través de un espacio de reflexión matutino en televisión o cantando a capela un "jimenazo" para alegrar el alma de sus seguidores.

Finalmente, el sacerdote invitó a la audiencia de La Kalle a no juzgar por las apariencias y a entender que un cura también es un ser humano con pasiones y talentos.

Con más de 20 años de servicio, el Padre Walter Zapata continúa su camino, ahora con miles de seguidores orgánicos en redes sociales como TikTok e Instagram, donde sigue demostrando que, para hablar de Dios, a veces solo se necesita una buena voz y un mensaje que llegue directo al corazón de la gente.

Mira la entrevista completa: