Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: KAROL G EN CONCIERTO DE BAD BUNNY
MURIÓ SALVO BASILE
MARÍA FERNANDA CABAL RENUNCIA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Hermana de Yeison Jiménez reacciona a homenaje que le hizo Bad Bunny en concierto

Hermana de Yeison Jiménez reacciona a homenaje que le hizo Bad Bunny en concierto

Tras el tributo que el artista puertorriqueño le rindió al fallecido cantante de música popular en pleno concierto, su hermana reaccionó al homenaje con un emotivo mensaje.

Las palabras de la hermana de Yeison Jiménez por el homenaje de Bad Bunny
Bad Bunny, Yeison Jiménez y Heidy Jiménez
Foto: Instagram BAD BUNNY NEWS y Heidy Jiménez
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 26 de ene, 2026

Durante la segunda presentación de Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot en Medellín, parte de su gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour', el artista urbano dedicó un momento de su espectáculo para recordar al cantante colombiano Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo.

En medio del concierto del 24 de enero, sonó la canción 'Aventurero', uno de los temas más representativos del repertorio de Jiménez, lo que motivó reacciones tanto del público como de su familia.

Puedes leer: VIDEO: Bad Bunny y un homenaje inolvidable a Yeison Jiménez ante miles de fans en Medellín

Así reaccionó la hermana de Yeison Jiménez al homenaje por parte de Bad Bunny

El homenaje se dio de manera musical y silenciosa. La banda del concierto comenzó a reproducir los acordes de 'Aventurero', mientras miles de asistentes del estadio levantaron sus teléfonos y cantaron la letra al unísono.

Este gesto fue captado en video por el público y rápidamente se compartió en redes sociales, donde circuló ampliamente como uno de los momentos más comentados del evento.

Te puede interesar

  1. Yeison Jiménez hallan sus joyas calcinadas tras el accidente .jpg
    Yeison Jiménez hallan sus joyas calcinadas tras el accidente aéreo
    Fotos Instagram @yeison_jimenez
    Judiciales

    Encuentran joyas que Yeison Jiménez usó el día del accidente aéreo; quedaron calcinadas

  2. Alejandro, hermano de Yeison Jiménez compartió emotiva foto
    Revelan foto de la infancia de Yeison Jiménez junto a desgarrador mensaje de su hermano
    Foto: imagen tomada de @alejojimenez1718
    Farándula

    Revelan foto de la infancia de Yeison Jiménez junto a duro mensaje de su hermano

  3. El día que Yeison Jiménez sintió la presencia de la Virgen María
    El día que Yeison Jiménez sintió la presencia de la Virgen María
    /Foto: Facebook Yeison Jiménez/IA
    Virales

    El día que Yeison Jiménez sintió la presencia de la Virgen María; le entregó un mensaje

Tras la difusión del video, Heidy Jiménez, hermana de Yeison, publicó ese contenido en sus historias de Instagram junto con un mensaje dirigido a su hermano. En el texto, ella dijo:

“Eres el mejor y siempre te has merecido lo mejor, tus colegas te aman y te recuerdan con mucho cariño. Hermanito, aún quisiera guardar la esperanza de que nada de esto es una realidad. Nos dueles cada día con más intensidad”.

Hermana de Yeison Jiménez reacciona al homenaje de Bad Bunny
Bad Bunny le hace homenaje a Yeison Jiménez
foto: captura de pantalla Instagram Heidy Jiménez

Publicidad

Ese mensaje fue acompañado de los clips del tributo musical en el concierto, con escenas del público coreando la canción y del momento en que la música de Aventurero se escuchaba en el estadio. El texto reflejó tanto el cariño hacia el artista como el dolor que sigue presente para la familia tras la pérdida.

Te puede interesar

  1. Estafa a nombre de Yeison Jiménez
    Estafa a nombre de Yeison Jiménez
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Nación

    “Nos presionaron poniéndonos música de Yeison Jiménez”: Estafadores que aceptaron cargos

  2. Yeison Jiménez fue víctima de estafa
    Yeison Jiménez, víctima de estafa
    Foto: redes sociales
    Farándula

    Millonaria estafa en la que cayó Yeison Jiménez antes de fallecer; jugaron con su ilusión

  3. El negocio de Yeison Jiménez que podría competir contra el de Pipe bueno
    Yeison Jiménez y Pipe Bueno
    Foto: AFP e Instagram de Pipe Bueno
    Farándula

    Yeison Jiménez dejó listo un negocio antes de fallecer; competiría con el de Pipe Bueno

Puedes leer: Bad Bunny revive a Diomedes Díaz: así fue la primera noche del conejo malo en Medellín

Publicidad

El tributo de Bad Bunny en Medellín fue uno de los momentos más visibles y comentados por su alcance y por la cantidad de espectadores presentes.

En redes sociales, seguidores de Yeison Jiménez también compartieron comentarios sobre el homenaje "Yeison Jiménez, siempre vivirás en nuestros mejores recuerdos" o “Donde esté, estará feliz de ver que toda Colombia lo ama”.

Muchos usuarios destacaron la conexión que se estableció entre géneros musicales distintos y el respeto mostrado por Bad Bunny, quien integró una pieza del repertorio popular colombiano dentro de su concierto.

Mira también: Karol G reaparece por sorpresa en concierto de Bad Bunny en Medellín

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Bad Bunny

Yeison Jiménez

Conciertos de Colombia

Muertes de famosos

Redes sociales

Medellín