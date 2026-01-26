Hermana de Yeison Jiménez reacciona a homenaje que le hizo Bad Bunny en concierto

Durante la segunda presentación de Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot en Medellín, parte de su gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour', el artista urbano dedicó un momento de su espectáculo para recordar al cantante colombiano Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo.

En medio del concierto del 24 de enero, sonó la canción 'Aventurero', uno de los temas más representativos del repertorio de Jiménez, lo que motivó reacciones tanto del público como de su familia.

Así reaccionó la hermana de Yeison Jiménez al homenaje por parte de Bad Bunny

El homenaje se dio de manera musical y silenciosa. La banda del concierto comenzó a reproducir los acordes de 'Aventurero', mientras miles de asistentes del estadio levantaron sus teléfonos y cantaron la letra al unísono.



Este gesto fue captado en video por el público y rápidamente se compartió en redes sociales, donde circuló ampliamente como uno de los momentos más comentados del evento.



Tras la difusión del video, Heidy Jiménez, hermana de Yeison, publicó ese contenido en sus historias de Instagram junto con un mensaje dirigido a su hermano. En el texto, ella dijo:

“Eres el mejor y siempre te has merecido lo mejor, tus colegas te aman y te recuerdan con mucho cariño. Hermanito, aún quisiera guardar la esperanza de que nada de esto es una realidad. Nos dueles cada día con más intensidad”.

Bad Bunny le hace homenaje a Yeison Jiménez foto: captura de pantalla Instagram Heidy Jiménez

Ese mensaje fue acompañado de los clips del tributo musical en el concierto, con escenas del público coreando la canción y del momento en que la música de Aventurero se escuchaba en el estadio. El texto reflejó tanto el cariño hacia el artista como el dolor que sigue presente para la familia tras la pérdida.

El tributo de Bad Bunny en Medellín fue uno de los momentos más visibles y comentados por su alcance y por la cantidad de espectadores presentes.

En redes sociales, seguidores de Yeison Jiménez también compartieron comentarios sobre el homenaje "Yeison Jiménez, siempre vivirás en nuestros mejores recuerdos" o “Donde esté, estará feliz de ver que toda Colombia lo ama”.

Muchos usuarios destacaron la conexión que se estableció entre géneros musicales distintos y el respeto mostrado por Bad Bunny, quien integró una pieza del repertorio popular colombiano dentro de su concierto.

