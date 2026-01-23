Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Domiciliario revela amenazas tras difundir video que involucra a la 'doctora' Liliana

Domiciliario revela amenazas tras difundir video que involucra a la 'doctora' Liliana

En entrevista con El Klub de La Kalle, Julián contó que recibió llamadas y mensajes luego de publicar un video. Asegura que le pidieron eliminarlo para “no tener problemas”.

Julián habla de amenazas en su contra por el video que subió a redes sobre la 'doctora' Liliana
Domiciliario agredido por la 'doctora' Liliana
Foto: La Kalle y redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 23 de ene, 2026

En una entrevista para el programa El Klub de La Kalle, Julián el domiciliario que fue agredido verbalmente por la 'doctora' Liliana, habló directamente de las llamadas y mensajes que recibió luego de publicar el video que se difundió en redes sociales.

Según explicó al aire, todo comenzó al día siguiente de compartir el material, cuando varias personas se comunicaron a su número personal para pedirle que lo eliminara.

“Me llamaron directamente a mi celular para decirme que bajara el video, que era mejor para no tener ningún tipo de problemas”, relató Julián durante la entrevista. De acuerdo con su testimonio, las llamadas no tenían un tono conciliador, sino insistente y todas apuntaban a que retirara el contenido lo antes posible.

Puedes leer: Domiciliario rompe el silencio sobre señora 'Liliana' y cuenta qué pasó con el pedido

Domiciliario habla de amenazas después de hacer subir a redes el video de la 'doctora' Liliana

Julián explicó en El Klub de La Kalle que decidió no borrar el video porque esa solicitud le dejó una reflexión clara. “Si me están pidiendo que lo quite, es porque para ellos ese trato es normal”, afirmó. Para él, la presión por eliminar la grabación evidenciaba que el foco no estaba en lo ocurrido, sino en evitar que se hiciera visible.

Puedes leer: Revelan nuevo video de ‘Liliana’ relacionado con el presunto robo a una inquilina

El domiciliario expresó que muchas de las comunicaciones que recibió intentaban responsabilizarlo por la difusión del video, algo con lo que no está de acuerdo. En El Klub de La Kalle reiteró que el objetivo inicial de grabar fue protegerse. “Yo empecé a grabar para tener una prueba, por si después decían otra cosa”, explicó.

Finalmente, Julián señaló que decidió hablar públicamente de las amenazas porque considera importante visibilizar este tipo de situaciones. “La gente ve estas cosas como normales y hace ojos ciegos”, afirmó en la entrevista.

Para él, contar lo que vivió no busca confrontación, sino dejar un mensaje claro sobre el respeto que merecen quienes trabajan en la calle y dependen de su labor diaria.

Mira también: Domiciliario agredido verbalmente dice que ha recibido amenazas tras el video viral

La Kalle