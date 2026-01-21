Mary Méndez habría sido víctima de estafa por parte de mujer que agredió a domiciliario

La presentadora Mary Méndez fue victima de estafa por una mujer identificada como la 'doctora' Liliana señalada por un episodio de agresión contra un joven que asegura ser domiciliario en Bogotá.

Según lo que se observa en uno de los videos que circuló inicialmente en redes sociales, el joven denunciante afirma haber sido agredido verbalmente y físicamente durante un altercado mientras realizaba su trabajo.

De acuerdo con su versión, el hecho ocurrió en medio de una discusión cuya causa exacta no quedó clara en las imágenes difundidas, pero que generó rechazo por el tono y la conducta registrada en el material audiovisual.



Es importante señalar que, hasta el momento, se desconoce la versión de la mujer involucrada y no existe información oficial que permita establecer con certeza cómo se originó la confrontación.

Tampoco se conocen detalles completos sobre el contexto previo al incidente, por lo que solo se cuenta con lo expuesto por el joven y lo que se alcanza a observar en los videos difundidos.

🇨🇴 Liliana 🚨

En Bogotá, una iracunda adulta mayor insulta a un domiciliario, quien mantiene la calma incluso cuando "la doctora" le patea la moto. pic.twitter.com/8E5bQQsfiO — NotiCancha (@porqueTcol) January 17, 2026

Días después de este primer episodio, comenzó a circular un segundo video en el que, según lo que se aprecia en las imágenes y lo manifestado por testigos, la misma mujer habría protagonizado un nuevo altercado, esta vez dentro de un supermercado Carulla.

De acuerdo con lo señalado por trabajadoras del establecimiento, la mujer habría insultado al personal y ocasionado daños a varios alimentos durante su visita al supermercado.

¿Mary Méndez fue víctima de estafa por parte de la 'doctora' Liliana?

En medio de este contexto, El presentador Carlos Vargas, compañero de Mary Méndez en el programa La Red de Caracol Televisión decidió hablar para un programa radial y aseguró que también habría tenido un conflicto previo con la misma persona.

El presentador explicó que su experiencia estaría relacionada con una presunta estafa, “Mary Méndez fue víctima de esta, ¡doctora Liliana! Y resulta que la doctora ha engañado a muchas personas”,situación que lo motivó a romper el silencio tras ver los videos que se hicieron virales.

Según la versión de Vargas, el problema se originó en los años en que Mary estaba casada con Santiago Iregui, cuando la presentadora depositó su confianza en Liliana para un negocio que finalmente resultó en la pérdida completa del dinero.

El relato resulta tan sorprendente como molesto. Mary Méndez entregó su vestido de novia a una tienda llamada Alegra, situada en la calle 90 de Bogotá y perteneciente a la mujer señalada, con la idea de que fuera vendido y así recibir una parte del valor obtenido.

No obstante, de acuerdo con lo expuesto por Carlos Vargas, la llamada ‘doctora’ Liliana nunca habría tenido la intención de vender la prenda. Por el contrario, presuntamente la alquiló en repetidas ocasiones a distintas novias, obteniendo ganancias sin entregarle ningún pago a la presentadora.

Mary se enteró de lo ocurrido varios años después, al ver en televisión denuncias de otras clientas que aseguraban no haber recibido ni sus prendas ni el dinero correspondiente.

Aunque Méndez intentó comunicarse con la mujer para exigir una explicación o el pago acordado, nunca obtuvo respuesta. Con el tiempo y absorbida por su trabajo, optó por dejar el asunto atrás, hasta un encuentro en la calle volvió a poner en evidencia que ni el vestido ni el dinero aparecieron.

