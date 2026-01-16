Extranjero que amenazaba con robos en redes es detenido; lo pueden deportar

Un ciudadano extranjero de 26 años fue detenido este jueves 15 de enero en Bogotá después de que se difundieran en redes sociales videos en los que él mismo aparecía grabándose con mensajes intimidantes de robo hacia la ciudadanía.

La detención se dio tras un operativo conjunto entre Migración Colombia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía Metropolitana de Bogotá.

El hombre fue ubicado en un taller de pintura y latonería en el barrio Prado Veraniego, en la localidad de Suba, lugar en el que trabajaba sin tener autorización legal para hacerlo en Colombia.



Los videos que se hicieron virales mostraban al individuo diciendo frases como: “Guarden sus pertenencias, que no le estamos devolviendo nada a nadie”, mensajes que generaron alarma entre residentes y usuarios del transporte público.

En los clips que circularon por redes, el hombre utilizó tonos amenazantes que implicaban acciones delictivas, lo que alertó a las autoridades distritales por el impacto sobre la percepción de seguridad en la ciudad.

Estas grabaciones fueron clave para iniciar el seguimiento que terminó con su captura, debido a las amenazas en el contenido compartido, aunque no documentaron hechos concretos, generaron preocupación entre quienes vieron los videos y motivaron la intervención de los cuerpos de seguridad.

¿Por qué Migración Colombia podría deportar al extranjero detenido en Bogotá?

Al momento de la captura, el hombre no portaba documentos de identidad ni visa, y tampoco contaba con un Permiso por Protección Temporal que regularizara su estancia en el país, lo que dejó en claro que estaba en condición migratoria irregular desde 2021.

Además, durante la verificación de antecedentes, las autoridades establecieron que el extranjero tenía una anotación por hurto de un celular, así como siete comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.

Entre estos comportamientos, se encontraba el porte de elementos cortopunzantes y consumo o porte de sustancias psicoactivas en espacio público.

Tras su detención, el caso fue remitido a Migración Colombia, con el fin de iniciar un proceso administrativo sancionatorio que podría terminar con su deportación o expulsión del territorio nacional por estar en situación irregular, aunque no revelaron la nacionalidad del hombre detenido.

Además, las autoridades también iniciaron averiguaciones contra el establecimiento en el que trabajaba, pues permitir la vinculación laboral de alguien en condición migratoria irregular puede acarrear multas de hasta 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá dejó claro que este tipo de conductas, aunque se presenten como contenido para redes sociales, no será tolerado y será enfrentado con las normas correspondientes para proteger la convivencia y la tranquilidad de la ciudadanía.

