Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: TRIBUTO A YEISON JIMÉNEZ
LESIÓN RICHARD RÍOS
ACCIDENTE CARRERA 68
YEISON JIMÉNEZ, HOMENAJE EN CORABASTOS
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Lesión de Richard Ríos en Benfica preocupa a más de uno: ¿peligra su ida al Mundial?

Lesión de Richard Ríos en Benfica preocupa a más de uno: ¿peligra su ida al Mundial?

La ausencia del mediocampista colombiano en el plantel por una lesión encendió las dudas sobre su estado de salud y el tiempo que podría permanecer fuera de competencia.

Richard Ríos sufre una lesión en el hombro que lo deja fuera de las canchas
Richard Ríos, futbolista colombiano
Foto: Instagram richardrios.m
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 16 de ene, 2026

La atención alrededor de Richard Ríos se concentra por estos días en su ausencia dentro del plantel del Benfica. El mediocampista colombiano no estuvo disponible tras el más reciente compromiso del equipo, una situación que despertó preguntas entre hinchas sobre su estado y el impacto en el esquema del club.

Desde Portugal comenzaron a surgir versiones sobre el motivo de su baja y el tiempo que podría permanecer fuera de las canchas. Mientras el cuerpo técnico ajusta su planificación para los próximos partidos, el futuro inmediato del jugador queda sujeto a una evaluación que definirá cuándo podrá regresar a la competencia.

Puedes leer: ¿Cuántos pasajes de TransMilenio cuesta la camiseta de Colombia 1990? Esto debes ahorrar

¿Qué le pasó a Richard Ríos en el hombro?

El futbolista colombiano Richard Ríos no podrá estar con el Benfica durante las próximas semanas luego de sufrir una lesión en uno de sus hombros durante un partido reciente. El incidente ocurrió en un compromiso oficial, cuando el mediocampista tuvo un choque en una jugada dividida y debió abandonar el campo por las molestias.

Tras el encuentro, el club confirmó que Ríos presenta una "luxación anterior traumática del hombro derecho" que le impide continuar con normalidad en la competencia. Esta lesión implica el desplazamiento del hueso del brazo fuera de la cavidad del hombro debido a un traumatismo directo. Lo que puede siginificar una ausencia prolongada.

Te puede interesar

  1. Richard Ríos, jugador de la Selección Colombia
    Richard Ríos se dejó ver muy pegadito a su novia en pleno inicio de año
    Foto: Richard Ríos
    Farándula

    Richard Ríos se dejó ver muy 'pegadito' a su novia en pleno inicio de año; hay FOTOS

  2. Pipe Bueno, artista colombiano
    Pipe Bueno celebra Año Nuevo junto a su familia y amigos en lujoso yate
    Foto: redes sociales
    Farándula

    Pipe Bueno celebró inicio de año en lujoso yate junto a jugador de la Selección Colombia

Aunque no se entregó una fecha exacta para su regreso, desde Portugal se indicó que el jugador necesitará varias semanas de recuperación, por lo que quedará fuera de los próximos partidos del equipo.

Richard Ríos sufre una lesión en su hombro derecho
1 of 1

Richard Ríos, futbolista colombiano

Foto: captura de pantalla richardrios.m

La baja representa un golpe para el Benfica, ya que el colombiano venía teniendo continuidad y participación frecuente en el mediocampo. Su ausencia obliga al cuerpo técnico a buscar alternativas para cubrir esa posición en un tramo importante de la temporada, tanto en la liga local como en otras competencias.

El jugador salió del terreno de juego visiblemente afectado y recibió atención médica inmediata. Posteriormente, el club optó por darle descanso y comenzar un proceso de recuperación enfocado en evitar complicaciones mayores. La prioridad, según versiones cercanas al equipo, consiste en que Ríos regrese en buenas condiciones y sin riesgos de una recaída.

Te puede interesar

  1. ¡Prográmese! Así será calendario de la Selección Colombia en el Mundial 2026
    ¡Prográmese! Así será calendario de la Selección Colombia en el Mundial 2026
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Deportes

    ¡Prográmese! Así será calendario oficial de la Selección Colombia en el Mundial 2026

  2. Uzbekistán, equipo de fútbol
    Uzbekistán hace historia y se clasifica por primera vez a un Mundial
    Foto: AFP
    Información de servicio

    ¿Dónde queda Uzbekistán, país que enfrentará la selección Colombia en el Mundial 2026?

Publicidad

Desde el entorno del futbolista se mantiene cautela frente a los tiempos. Todo dependerá de cómo responda el hombro durante los primeros días de tratamiento y del avance que muestre en los entrenamientos. Por ahora, su regreso a las canchas no tiene fecha definida.

Puedes leer: Radamel Falcao García regresa a Millonarios; se prepara para una nueva etapa en Bogotá

Publicidad

La situación también genera atención en el entorno de la Selección Colombia, ya que Richard Ríos forma parte del grupo de jugadores seguidos de cerca por el cuerpo técnico nacional. Aunque no existe una alerta oficial, la evolución de su estado físico será observada con atención de cara a los próximos compromisos internacionales.

Ríos se encontraba en una etapa de consolidación con el club portugués, luego de su llegada desde el fútbol brasileño. Su rendimiento le permitió sumar minutos importantes y ganarse un lugar en la rotación del equipo, por lo que su ausencia se siente tanto en lo deportivo como en la planificación del plantel.

Mira también: Los movimientos que sacuden el mercado del fútbol colombiano

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Richard Ríos Montoya

Selección Colombia

Fútbol

Fútbol colombiano

Famosos colombianos