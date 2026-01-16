Lesión de Richard Ríos en Benfica preocupa a más de uno: ¿peligra su ida al Mundial?

La atención alrededor de Richard Ríos se concentra por estos días en su ausencia dentro del plantel del Benfica. El mediocampista colombiano no estuvo disponible tras el más reciente compromiso del equipo, una situación que despertó preguntas entre hinchas sobre su estado y el impacto en el esquema del club.

Desde Portugal comenzaron a surgir versiones sobre el motivo de su baja y el tiempo que podría permanecer fuera de las canchas. Mientras el cuerpo técnico ajusta su planificación para los próximos partidos, el futuro inmediato del jugador queda sujeto a una evaluación que definirá cuándo podrá regresar a la competencia.

Puedes leer: ¿Cuántos pasajes de TransMilenio cuesta la camiseta de Colombia 1990? Esto debes ahorrar



¿Qué le pasó a Richard Ríos en el hombro?

El futbolista colombiano Richard Ríos no podrá estar con el Benfica durante las próximas semanas luego de sufrir una lesión en uno de sus hombros durante un partido reciente. El incidente ocurrió en un compromiso oficial, cuando el mediocampista tuvo un choque en una jugada dividida y debió abandonar el campo por las molestias.



Tras el encuentro, el club confirmó que Ríos presenta una "luxación anterior traumática del hombro derecho" que le impide continuar con normalidad en la competencia. Esta lesión implica el desplazamiento del hueso del brazo fuera de la cavidad del hombro debido a un traumatismo directo. Lo que puede siginificar una ausencia prolongada.

Aunque no se entregó una fecha exacta para su regreso, desde Portugal se indicó que el jugador necesitará varias semanas de recuperación, por lo que quedará fuera de los próximos partidos del equipo.

1 of 1 Richard Ríos, futbolista colombiano Foto: captura de pantalla richardrios.m

La baja representa un golpe para el Benfica, ya que el colombiano venía teniendo continuidad y participación frecuente en el mediocampo. Su ausencia obliga al cuerpo técnico a buscar alternativas para cubrir esa posición en un tramo importante de la temporada, tanto en la liga local como en otras competencias.

El jugador salió del terreno de juego visiblemente afectado y recibió atención médica inmediata. Posteriormente, el club optó por darle descanso y comenzar un proceso de recuperación enfocado en evitar complicaciones mayores. La prioridad, según versiones cercanas al equipo, consiste en que Ríos regrese en buenas condiciones y sin riesgos de una recaída.

Publicidad

Desde el entorno del futbolista se mantiene cautela frente a los tiempos. Todo dependerá de cómo responda el hombro durante los primeros días de tratamiento y del avance que muestre en los entrenamientos. Por ahora, su regreso a las canchas no tiene fecha definida.

Puedes leer: Radamel Falcao García regresa a Millonarios; se prepara para una nueva etapa en Bogotá

Publicidad

La situación también genera atención en el entorno de la Selección Colombia, ya que Richard Ríos forma parte del grupo de jugadores seguidos de cerca por el cuerpo técnico nacional. Aunque no existe una alerta oficial, la evolución de su estado físico será observada con atención de cara a los próximos compromisos internacionales.

Ríos se encontraba en una etapa de consolidación con el club portugués, luego de su llegada desde el fútbol brasileño. Su rendimiento le permitió sumar minutos importantes y ganarse un lugar en la rotación del equipo, por lo que su ausencia se siente tanto en lo deportivo como en la planificación del plantel.

Mira también: Los movimientos que sacuden el mercado del fútbol colombiano