Mary Méndez revela la verdad tras su largo matrimonio: “Ya no creo en el para siempre"

Mary Méndez, reconocida por su espontaneidad y carácter fuerte en el programa La Red de Caracol Televisión, sorprendió a muchos al hablar con franqueza sobre una etapa muy personal de su vida: su divorcio.

Puedes leer: Mary Méndez sufrió grave accidente en Cartagena; mostró como quedó

En una conversación íntima con Cristina Estupiñán en el pódcast Sinceramente Cris, la presentadora y empresaria compartió detalles poco conocidos sobre su matrimonio con el DJ y empresario Santiago Iregui, con quien sostuvo una relación de casi ocho años.

Aunque su estilo suele ser reservado cuando se trata de su vida privada, en esta ocasión Méndez se permitió abrir una ventana hacia su experiencia sentimental. Al ser consultada por el “porrazo” más grande que le ha dejado una lección en la vida, respondió sin titubeos:

“Mi familia sabía que la vuelta no era por ahí, lo tenían completamente claro, la mamá sabe y los papás saben. Fue un gran porrazo, pero yo no le puedo llamar así porque viví años absolutamente maravillosos”, comentó con honestidad.

Puedes leer: Así se veía Mary Méndez, presentadora de La Red, a sus 17 años; causó asombro

Publicidad

A pesar de las reservas que su familia tenía respecto a esa relación, Méndez recordó con gratitud lo vivido junto a Iregui. “Construí, estuve acompañada de un hombre que en ese momento fue maravilloso conmigo”, aseguró, dejando en claro que no guarda rencores ni arrepentimientos.

El matrimonio, según relató, no terminó en malos términos, pero sí marcó un antes y un después en su visión del amor.

Publicidad

“Yo no he dejado de creer en el amor, yo creo profundamente en el amor, pero ya no creo en el ‘para siempre’. Y no lo veo como algo malo, porque hoy vivir está en el presente. Mañana, no tengo idea de qué vaya a pasar”, afirmó.

Durante la conversación, también compartió cómo decidió “casarse consigo misma” tras la ruptura, un acto simbólico que reflejó su compromiso con el autocuidado y el bienestar emocional.

Recalcó que nunca estuvo en sus planes tener hijos y que tanto ella como su expareja compartían el deseo de disfrutar la vida viajando y explorando el mundo.

Lejos de victimizarse, Méndez abordó su experiencia con madurez y crecimiento personal: “Sería injusto llamarle un porrazo. Viví años absolutamente maravillosos”.

En este nuevo capítulo de su vida, el emprendimiento y el instinto maternal que proyecta sobre su círculo cercano se convirtieron en pilares para seguir adelante.

Mira también: La razón por la que Beéle se separó de su esposa según Yina Calderón