Revelan nuevo video de ‘Liliana’ relacionado con el presunto robo a una inquilina

El caso de la mujer identificada como Liliana, quien captó la atención tras ser grabada insultando de forma agresiva a un domiciliario en Bogotá, tomó un nuevo giro. Lo que comenzó como un video de intolerancia ciudadana ha escalado a una serie de testimonios que la señalan de comportamientos delictivos.

La nueva acusación fue difundida a través de la red social TikTok por la creadora de contenido Kelly Mc Cook, quien decidió romper el silencio tras ver la reciente notoriedad de Liliana. En el cual relató que convivió con ella tras alquilar una habitación en su apartamento mediante un acuerdo verbal pactado en grupos de Facebook.

Según Kelly la adulta mayor vivía proyectaba inicialmente una imagen de estabilidad y seriedad, la convivencia reveló una faceta invasiva y autoritaria, en donde afirmó que está llegó a usar cámaras de vigilancia para monitorear los movimientos de los inquilinos, además de tomar los alimentos, como "descontarlos del arriendo".



El punto más crítico de la denuncia ocurrió cuando Mc Cook realizó un viaje al exterior. Al enviar a su hermano a recoger sus pertenencias, descubrieron que Liliana había empacado el cuarto sin autorización. Posteriormente, la joven notó la ausencia de diversos objetos personales de valor, entre ellos: bolsos, vestidos, zapatos, perfumes y un mat de yoga.

Al ser confrontada, esta negó tener los objetos y llegó a insinuar que el propio hermano de la inquilina podría ser el responsable, a pesar de la existencia de cámaras en el lugar.

¿Qué más se conoce del caso de ‘Liliana’?

Recordemos que todo arrancó con el video donde la mujer descalifica por su oficio a un domiciliario y le grita que "no pertenece al barrio" por una supuesta demora en el pedido, mientras otro video muestra un escándalo ocurrido en el almacén de cadena Carulla.

Sumada a esto, se reveló que la presentadora de 'La Red', Mary Méndez, también habría sido víctima de Liliana años atrás. Según los informes, esta le entregó su vestido de novia para ser vendido, pero la mujer supuestamente lo alquiló varias veces sin entregarle dinero a la presentadora.

Finalmente, testimonios afirmaron que ella mantiene conflictos constantes con los residentes de su edificio. En el cual se le señala de lanzar basura por las ventanas e insultar sistemáticamente a trabajadores del sector y vecinos, pese a esto, la adulta mayor todavía no se ha pronunciado sobre estos episodios en su contra.

