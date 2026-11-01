Falleció el político Antonio Navarro Wolff: esto se sabe sobre su causa de muerte

Colombia recibió este domingo 1 de noviembre la noticia del fallecimiento de Antonio Navarro Wolff, uno de los protagonistas de la política nacional y figura fundamental en la transición del M-19 hacia la vida democrática.

Su familia confirmó el deceso mediante un comunicado en el que informó que el exconstituyente murió a las 2:42 de la tarde. Aunque la noticia generó reacciones en distintos sectores del país, el pronunciamiento de sus seres queridos no precisó la causa de su muerte.

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La confirmación estuvo acompañada de un mensaje en el que sus familiares expresaron el dolor por la pérdida y solicitaron que la despedida se realice en la intimidad del núcleo familiar. También anunciaron que este lunes darán a conocer los detalles de los actos previstos para acompañarlo en su último recorrido.

Antonio Navarro Wolff: ¿de qué murió el reconocido político colombiano?

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Una de las preguntas que surgió tras conocerse el fallecimiento de Navarro Wolff tiene que ver con las circunstancias de su muerte.

Sin embargo, hasta el momento, la información entregada por su familia no revela una enfermedad, complicación médica ni otra condición que permita establecer una causa específica.

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El comunicado oficial se concentró en confirmar la hora del deceso y expresar el agradecimiento por las muestras de solidaridad recibidas.

En el documento se lee: "Con profundo recogimiento y dolor, le informamos a sus amigos, amigas y a todas y todos los colombianos que nuestro amado Antonio Navarro Wolff falleció a las 2:42 de la tarde de hoy".

Por esta razón, no es posible afirmar cuál fue el motivo de su fallecimiento con base en la información conocida. La familia tampoco entregó detalles adicionales sobre sus condiciones de salud antes de morir.

Atención: Murió a los 78 años de edad el exconstituyente, exministro de Salud y exgobernador de Nariño Antonio Navarro Wolff. Su familia confirmó el fallecimiento ocurrido este domingo en Bogotá. pic.twitter.com/2Uukoi5ZFI — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 1, 2026

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En el mismo pronunciamiento, sus seres queridos manifestaron su deseo de organizar una despedida privada: "Queremos disponer la despedida de Antonio en la intimidad de nuestra familia. Agradecemos todas las expresiones de afecto y solidaridad en este momento de profunda conmoción".

Además, indicaron: "El día de mañana anunciaremos el momento para acompañarlo en su último recorrido".

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Navarro Wolff y su papel en la Constitución Política de 1991

Antonio Navarro Wolff nació en Pasto, Nariño, el 9 de julio de 1948. Fue ingeniero y desarrolló una extensa trayectoria en la vida pública colombiana, durante la cual ocupó cargos como alcalde, representante a la Cámara, senador, gobernador y ministro de Salud.

Uno de los momentos más importantes de su recorrido político estuvo relacionado con el proceso de paz entre el Gobierno nacional y el M-19, organización de la que fue comandante.

El 9 de marzo de 1990, en la Casa de Nariño, el entonces presidente Virgilio Barco, Carlos Pizarro y Antonio Navarro participaron en la firma del acuerdo de paz que marcó la transición de ese movimiento hacia la participación política legal.

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Posteriormente, Navarro Wolff tuvo un papel destacado en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, de la que fue copresidente junto con Horacio Serpa Uribe y Álvaro Gómez Hurtado. Su participación lo convirtió en uno de los protagonistas de la construcción de la Constitución Política que actualmente rige en Colombia.

Su trayectoria también incluyó responsabilidades en el ámbito regional y nacional. Fue gobernador de Nariño, alcalde de Pasto y secretario de Gobierno durante la administración de Gustavo Petro en Bogotá. Asimismo, hizo parte de las principales figuras de la Alianza Verde.

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La familia de Navarro Wolff pidió privacidad tras confirmar su muerte

Tras conocerse la noticia, los familiares del dirigente político agradecieron las expresiones de acompañamiento que comenzaron a recibir de diferentes sectores de la sociedad.

En su comunicado también hicieron un llamado a los medios de comunicación públicos y privados para respetar la tranquilidad de sus seres queridos durante este momento de duelo.

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La familia señaló que entregará información sobre las honras fúnebres durante este lunes, por lo que todavía no se conocen públicamente los detalles de la despedida.

Mientras tanto, el fallecimiento de Navarro Wolff marca la partida de una figura que tuvo participación en algunos de los episodios políticos más importantes de las últimas décadas en Colombia, desde el proceso de paz con el M-19 hasta la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.