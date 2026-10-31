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La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Tragedia en Bosa: niño de 3 años fallece tras caer desde el piso 11 de un edificio

Tragedia en Bosa: niño de 3 años fallece tras caer desde el piso 11 de un edificio

Un pequeño de tres años perdió la vida tras caer desde un apartamento. Las circunstancias del accidente son materia de investigación.

edificio conjunto residencial.jpg
Edificios de conjunto residencial
Imagen de referencia creada con IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 31 de oct, 2026

Un niño de tres años murió luego de caer desde el piso 11 de un conjunto residencial ubicado en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá. La emergencia ocurrió el viernes 30 de octubre, en el sector de Bosa La Libertad.

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Según la información preliminar conocida sobre el caso, el padre del menor llegó hasta el CAI Libertad para pedir ayuda a los uniformados de la Policía. El hombre llevaba al niño en brazos y solicitó auxilio tras lo ocurrido. Los policías participaron en el traslado de urgencia al Hospital de Bosa, donde el personal médico confirmó el fallecimiento del pequeño.

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¿Qué se sabe sobre la caída del niño en Bosa?

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Las primeras versiones indican que el menor habría caído desde una ventana del apartamento y que, al parecer, se encontraba solo en la vivienda. Esta circunstancia hace parte de los elementos que deberán esclarecer las autoridades durante la investigación.

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De acuerdo con la información preliminar, el padre habría regresado al inmueble y, al percatarse de lo sucedido, acudió a buscar ayuda. Sin embargo, todavía se deben establecer las condiciones en las que ocurrió la caída y qué pasó antes del accidente.

Por ahora, no es posible afirmar que exista una responsabilidad comprobada por parte de alguna persona. Las autoridades deberán determinar las circunstancias exactas de la tragedia.

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El caso recuerda la importancia de reforzar las medidas de seguridad en viviendas ubicadas en edificios altos, especialmente cuando hay niños pequeños. Las ventanas y los balcones pueden representar un peligro si no cuentan con protecciones adecuadas o si los menores tienen acceso a ellos sin supervisión.

¿Cómo prevenir accidentes de niños en ventanas y balcones?

Entre las medidas de prevención se encuentra instalar seguros y protecciones diseñados para evitar que los niños puedan abrir las ventanas por su cuenta. También es importante mantener camas, sillas y otros muebles alejados de estos espacios, pues pueden facilitar que los pequeños trepen y alcancen las aberturas.

La supervisión permanente es otra medida fundamental. Los niños pequeños no deben permanecer solos en habitaciones que tengan acceso a ventanas, balcones o terrazas, incluso durante periodos cortos.

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Mientras avanzan las actuaciones de las autoridades, el fallecimiento del niño de tres años en Bosa deja interrogantes sobre las circunstancias de la caída. La investigación deberá establecer qué ocurrió en el apartamento y cómo se produjo este lamentable accidente.

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