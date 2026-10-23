¿Por qué se cayó el Presupuesto 2027? Revelan falla que dejó sin ley al Gobierno

Si te preguntas cómo se produjo la caída de uno de los proyectos de ley más decisivos para el país, la respuesta estaría en una grave falla durante su trámite legislativo en la madrugada del 20 de octubre, así lo comentó la senadora Esmeralda Hernández en El Klub de La Kalle.

Según denunció la senadora Esmeralda Hernández, las comisiones y plenarias del Congreso sacaron adelante la votación mediante un acelerado "pupitrazo" a las 3:00 a. m., impidiendo que los congresistas debatieran, propusieran modificaciones, cuestionaran o ajustaran los rubros del proyecto durante una sesión de apenas tres horas.

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Al día siguiente de la votación, tras revisar minuciosamente lo aprobado en ambas corporaciones, se descubrió que por el afán del Gobierno y los ponentes se cometió un vicio de trámite insólito: el Senado de la República y la Cámara de Representantes aprobaron textos completamente diferentes.



En el procedimiento constitucional colombiano, cuando las dos cámaras aprueban articulados distintos, es obligatorio realizar una plenaria de conciliación para unificar los textos y votar un documento único.

Al no percatarse del desacuerdo entre los textos aprobados y no convocar la sesión de conciliación requerida, el proyecto de ley del Presupuesto Nacional 2027 se cayó de manera automática en el Congreso de la República por falta de trámite constitucional.

Como consecuencia política directa de este revés, el Gobierno nacional retiró de su cargo al entonces ministro Lara.

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¿Qué consecuencias y cambios trae la expedición del presupuesto por decreto?

Ante el colapso del proyecto en el ámbito legislativo, el Gobierno se vio obligado a expedir el presupuesto nacional mediante decreto. Esta medida extraordinaria evitó la inclusión de varias modificaciones perjudiciales que se habían votado en las plenarias, así lo dijo la senadora.

Por ejemplo, a través de la vía decretada se logró salvar una partida de 500.000 millones de pesos destinada a los aprendices del SENA, la cual había sido recortada durante la discusión parlamentaria.

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A pesar de estos ajustes, la senadora Esmeralda Hernández advirtió que la estructura del presupuesto sigue siendo sumamente preocupante para las finanzas públicas y el bienestar social.

El texto contempla un duro recorte de 460.000 millones de pesos (una reducción del 53%) al sector de protección ambiental y conservación de la biodiversidad, un ramo que de por sí solo recibía el 0,2% del presupuesto total. Así mismo, la inversión en el sector agropecuario sufrió una disminución del 40%.

En contraste con estos recortes en inversión social y ambiental, el presupuesto incrementó en 3 billones de pesos los recursos para el sector minero-petrolero y el impulso al fracking, además de elevar en 25,5 billones de pesos la partida destinada a la contratación de personal y gastos de funcionamiento burocrático.

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Aunque la crisis fiscal del Estado es real y exige priorizaciones, la falta de rigurosidad legislativa y el enfoque de gasto aprobado continúan generando un intenso debate nacional sobre la sostenibilidad económica del país.

Mira la entrevista completa aquí: