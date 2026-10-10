Recientemente, el Ministerio del Trabajo salió al paso de las especulaciones que circulan en redes sociales y medios de comunicación sobre una supuesta reducción del salario mínimo para el año 2026.

Ante la incertidumbre generalizada, el Gobierno de De la Espriella emitió un pronunciamiento oficial para dar tranquilidad a la ciudadanía y explicar el panorama legal actual.

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La encargada de liderar esta aclaración fue la ministra de trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes.



La jefa de la cartera laboral explicó de forma tajante que las demandas interpuestas contra el decreto del salario mínimo no significan, bajo ninguna circunstancia, que el incremento decretado para este año haya sido cancelado. Tampoco implica que los trabajadores vayan a ver una disminución en sus ingresos mensuales de manera inmediata.



¿Qué está pasando con el decreto del salario mínimo?

El origen de la confusión radica en una serie de recursos jurídicos admitidos para su estudio en las altas cortes colombianas. No obstante, la ministra Natalia Eugenia López Fuentes enfatizó que el proceso judicial se encuentra en una etapa inicial.

"Las demandas contra el decreto no significan que el aumento haya sido cancelado ni que exista un fallo definitivo", aseguró la funcionaria, haciendo un llamado a la calma y a no caer en noticias falsas.

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En el marco legal colombiano, un decreto presidencial goza de presunción de legalidad hasta que la justicia determine lo contrario mediante una sentencia en firme. Por lo tanto, el aumento del salario mínimo sigue plenamente vigente y es de obligatorio cumplimiento para todos los empleadores del país.

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¿Qué pasará con los pagos ya recibidos por los trabajadores?

Una de las mayores preocupaciones de los empleados es saber si deberán devolver dinero en caso de que las demandas prosperen. El MinTrabajo fue claro al respecto: los pagos recibidos por los trabajadores bajo el amparo del decreto vigente están protegidos por el principio de buena fe y los derechos adquiridos.

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Las empresas deben continuar cancelando las nóminas con el ajuste correspondiente de 2026. El Gobierno de De la Espriella reiteró que su prioridad es defender el poder adquisitivo de las familias y garantizar la estabilidad económica en el territorio nacional.

Mientras los tribunales evalúan los argumentos de las demandas, el Ministerio del Trabajo continuará monitoreando el cumplimiento de la normativa laboral. Se recomienda a los ciudadanos consultar únicamente los canales oficiales del Gobierno de De la Espriella para evitar distorsiones informativas sobre el salario mínimo 2026 Colombia.