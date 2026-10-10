Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
VIDEO TERREMOTO PANAMÁ
GIRO CASO BLANCA PARDO
¿PREDICCIÓN TERREMOTO PANAMÁ?

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / ¿Se reduce el salario mínimo en Colombia? Gobierno de De la Espriella se pronuncia

¿Se reduce el salario mínimo en Colombia? Gobierno de De la Espriella se pronuncia

El Gobierno de De la Espriella desmiente la reducción del salario mínimo en 2026. Conoce qué pasará con tus pagos según el MinTrabajo.

MinTrabajo aclara si habrá reducción del salario mínimo en 2026
MinTrabajo desmiente reducción del salario mínimo de 2026 y aclara qué pasará con los pagos recibidos
/Foto: IA /AFP
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 10 de oct, 2026

Recientemente, el Ministerio del Trabajo salió al paso de las especulaciones que circulan en redes sociales y medios de comunicación sobre una supuesta reducción del salario mínimo para el año 2026.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Ante la incertidumbre generalizada, el Gobierno de De la Espriella emitió un pronunciamiento oficial para dar tranquilidad a la ciudadanía y explicar el panorama legal actual.

Publicidad

Últimas noticias

Verónica Alcocer y Eva Ferrer: Versiones encontradas tras revelaciones
Nación

Eva Ferrer rompe el silencio y lanza graves acusaciones contra Verónica Alcocer

Mapa de monitoreo del Servicio Geológico Colombiano mostrando los epicentros de los sismos del 10 de octubre.
Nación

Fuertes temblores en Colombia tras el terremoto en Panamá; hubo varios en la madrugada

Puedes leer: Salario mínimo 2027: Gobierno de De la Espriella puso la primera condición y destapó cartas
La encargada de liderar esta aclaración fue la ministra de trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes.

La jefa de la cartera laboral explicó de forma tajante que las demandas interpuestas contra el decreto del salario mínimo no significan, bajo ninguna circunstancia, que el incremento decretado para este año haya sido cancelado. Tampoco implica que los trabajadores vayan a ver una disminución en sus ingresos mensuales de manera inmediata.

Te puede interesar

Antes y después del colapso del Hotel Dos Continentes en Panamá tras el terremoto con carros aplastados.
Internacional

Antes y después del histórico Hotel Dos Continentes tras devastador terremoto en Panamá

¿Qué pisos sufren más daños en un terremoto? Descubre el impacto según la altura
Información de servicio

¿Qué pisos sufren más daños en un conjunto residencial durante un terremoto?

¿Qué está pasando con el decreto del salario mínimo?

El origen de la confusión radica en una serie de recursos jurídicos admitidos para su estudio en las altas cortes colombianas. No obstante, la ministra Natalia Eugenia López Fuentes enfatizó que el proceso judicial se encuentra en una etapa inicial.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

"Las demandas contra el decreto no significan que el aumento haya sido cancelado ni que exista un fallo definitivo", aseguró la funcionaria, haciendo un llamado a la calma y a no caer en noticias falsas.

Publicidad

En el marco legal colombiano, un decreto presidencial goza de presunción de legalidad hasta que la justicia determine lo contrario mediante una sentencia en firme. Por lo tanto, el aumento del salario mínimo sigue plenamente vigente y es de obligatorio cumplimiento para todos los empleadores del país.

Puedes leer: ¿Mentira o confusión? La verdad detrás del título de maestría de la ministra Paola Holguín

¿Qué pasará con los pagos ya recibidos por los trabajadores?

Una de las mayores preocupaciones de los empleados es saber si deberán devolver dinero en caso de que las demandas prosperen. El MinTrabajo fue claro al respecto: los pagos recibidos por los trabajadores bajo el amparo del decreto vigente están protegidos por el principio de buena fe y los derechos adquiridos.

Publicidad

Las empresas deben continuar cancelando las nóminas con el ajuste correspondiente de 2026. El Gobierno de De la Espriella reiteró que su prioridad es defender el poder adquisitivo de las familias y garantizar la estabilidad económica en el territorio nacional.

Mientras los tribunales evalúan los argumentos de las demandas, el Ministerio del Trabajo continuará monitoreando el cumplimiento de la normativa laboral. Se recomienda a los ciudadanos consultar únicamente los canales oficiales del Gobierno de De la Espriella para evitar distorsiones informativas sobre el salario mínimo 2026 Colombia.

Relacionados

salario mínimo

Ministerio del Trabajo

Abelardo de la Espriella