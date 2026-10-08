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La Kalle  / Noticias  / Nación  / ¿Mentira o confusión? La verdad detrás del título de maestría de la ministra Paola Holguín

¿Mentira o confusión? La verdad detrás del título de maestría de la ministra Paola Holguín

La UPB aclaró que la ministra de Culturas, Paola Holguín, no tiene título de maestría tras denuncia de Jennifer Pedraza. Conoce los detalles aquí.

Paola Holguín no tiene Maestría: UPB confirma error académico
La ministra de Culturas, Paola Holguín, junto al logotipo de la UPB, institución que rectificó el error sobre su título de Maestría en Estudios Políticos.
/Foto: @paolaholguinm
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

La polémica sacude al gabinete del presidente Abelardo De La Espriella. La Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) confirmó públicamente que la actual ministra de Culturas, Paola Holguín, no ostenta el título de Maestría en Estudios Políticos. A través de un comunicado oficial, el claustro educativo rectificó una publicación previa de sus canales institucionales, asumiendo la responsabilidad total por la confusión generada en la opinión pública.

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El caso estalló tras un derecho de petición interpuesto por la senadora Jennifer Pedraza, perteneciente al partido Dignidad y Compromiso. La congresista cuestionó con severidad la aparente contradicción entre la trayectoria difundida en redes sociales y la realidad registrada ante las autoridades.

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"¿Cuál es la necesidad de mentir para inflar un perfil?", sentenció Pedraza, advirtiendo que, si bien la funcionaria se cuidó legalmente en el Sistema de Gestión del Empleo Público (SIGEP) al no registrar el posgrado, sí permitió la difusión de información engañosa en perfiles del Gobierno.

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El origen del error según la UPB

El debate se remonta al pasado 18 de julio de 2026, fecha en que se conoció la designación de Holguín al frente de la cartera cultural. En ese momento, la cuenta oficial de Instagram de la institución universitaria emitió un mensaje de felicitación catalogándola como graduada de la Facultad de Comunicación Social - Periodismo y de la mencionada maestría.
Ante la presión política, la UPB rectificó los datos tras revisar exhaustivamente sus actas. El centro de estudios aclaró que Holguín cursó y aprobó la totalidad de las materias del programa de posgrado entre 1999 y 2001, incluyendo la sustentación de su trabajo de grado titulado "Hacia una definición estratégica del terrorismo".

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Pese al cumplimiento de la carga académica, la funcionaria nunca tramitó el grado formal, por lo cual carece de un título expedido que la certifique como magíster.

La contundente respuesta de Paola Holguín

Por su parte, la jefa de la cartera de las Culturas, las Artes y los Saberes no tardó en reaccionar desde sus plataformas digitales. A través de su cuenta de X, la ministra compartió la certificación de la UPB y admitió con claridad su estatus académico actual: "NO me gradué, a pesar de haber aprobado todas las materias y el trabajo de grado".

Asimismo, Holguín defendió la transparencia de sus actuaciones previas. Argumentó que en todas sus hojas de vida oficiales y documentos públicos ha especificado taxativamente que posee la condición de "egresada" o que simplemente "cursó" el programa.

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La funcionaria cerró su intervención minimizando los ataques de la oposición política al tildarlos de un "show mediático", haciendo hincapié en que lo verdaderamente indispensable debe ser el control meritocrático objetivo sobre su gestión actual.

¿Puede ser destituida la ministra Paola Holguín por el caso de la UPB?

Ante la polémica, cientos de ciudadanos se preguntan si Paola Holguín puede ser destituida de su cargo. La respuesta jurídica es un no contundente, ya que no existen causales legales que obliguen a su salida inmediata por las siguientes razones clave:

  • Sin falsedad en documento público: La senadora Jennifer Pedraza admitió que en el Sistema de Gestión del Empleo Público (SIGEP) el posgrado aparece correctamente registrado como "No graduado". Por lo tanto, la funcionaria no falsificó soportes legales ante el Estado.
  • Requisitos legales exigidos: La legislación en Colombia no exige un título de maestría para ejercer como ministro de Estado. Al contar con su título certificado en Comunicación Social y Periodismo por la UPB, Holguín cumple a cabalidad con el perfil requerido por la ley.
  • Error institucional: El malentendido nació por una felicitación emitida de forma errónea en las plataformas digitales de la Universidad Pontificia Bolivariana, responsabilidad que el propio claustro ya admitió públicamente.

La única vía legal para apartarla de la cartera sería un control de carácter netamente político, como una moción de censura promovida en el Congreso de la República o que el propio presidente decida removerla.

¿Qué ha dicho el presidente Abelardo De La Espriella sobre la polémica?

Aunque el presidente Abelardo De La Espriella no ha emitido una declaración oficial directa sobre el estatus académico de su ministra, la línea del Gobierno se ha alineado firmemente con la defensa de Holguín.

Desde el entorno del Ejecutivo se respalda la versión de que las denuncias de la oposición constituyen un "show mediático" enfocado en desgastar al gabinete.

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Para la administración, el verdadero foco de atención se mantiene de forma exclusiva en la gestión meritocrática, priorizando las auditorías que el Ministerio de Culturas adelanta actualmente frente a la deuda heredada de 185.000 millones de pesos.

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