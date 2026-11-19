La familia de Óscar Javier Rico Rodríguez, un hombre de 44 años oriundo de Medellín, busca desesperadamente información que permita encontrarlo en Palomino, La Guajira.

Sus seres queridos perdieron contacto con él el martes 17 de noviembre de 2026, después de recibir un mensaje que encendió las alarmas por su seguridad.

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De acuerdo con la información compartida por sus familiares, Óscar había viajado solo desde Medellín hacia la costa Caribe.



Su recorrido comenzó el pasado 5 de noviembre, cuando salió rumbo a las playas del sector del Parque Tayrona, en Santa Marta. Posteriormente, se trasladó hacia una zona cercana al corregimiento de Palomino, en el municipio de Dibulla, donde se habría hospedado en el hostal Mar Azul.



El último contacto con el hombre ocurrió a las 5:50 de la tarde del 17 de noviembre.

En ese momento envió un mensaje de despedida en el que manifestó que se encontraba cerca del mar de Palomino y expresó que estaba pensando en marcharse de este mundo.

Desde entonces, sus familiares no han logrado establecer comunicación con él y temen que pueda encontrarse en peligro.

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Ante la situación, sus seres queridos hicieron un llamado urgente a las autoridades, los organismos de socorro y la comunidad para que ayuden a ubicarlo. La búsqueda se concentra especialmente en el sector costero, por lo que también solicitaron la intervención de Guardacostas para revisar la zona.

¿Dónde fue visto por última vez Óscar Javier Rico?

La última ubicación conocida de Óscar corresponde a un hospedaje en el hostal Mar Azul, situado en una playa cercana a Palomino. Por esta razón, la familia pidió colaboración a los administradores y trabajadores de hoteles, hostales, restaurantes y establecimientos comerciales del sector.

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También solicitaron a pescadores, habitantes de la zona y turistas que estén atentos a cualquier información que pueda ayudar a reconstruir sus últimos movimientos. Cualquier detalle sobre una persona con sus características podría resultar importante para orientar las labores de búsqueda.

Óscar Javier Rico Rodríguez, de 44 años, fue visto por última vez en una zona cercana a Palomino, La Guajira.

Óscar Javier Rico Rodríguez es profesional en Sistemas Informáticos y reside en Medellín, Antioquia.

Según los datos difundidos por sus familiares, mide aproximadamente un metro con ochenta centímetros.

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En el último registro visual compartido en el cartel de búsqueda aparece con una camiseta blanca o de tono crema claro y una pantaloneta beige.

La familia insiste en que el llamado debe llegar a las personas que estuvieron en Palomino durante los últimos días, especialmente a quienes pudieron haberlo visto en las playas o en los establecimientos de alojamiento.

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Números de contacto para entregar información

Los familiares habilitaron dos líneas telefónicas para recibir datos que permitan establecer el paradero de Óscar Javier. Quienes tengan información pueden comunicarse a los números 317 586 2008 y 310 818 0765.

La petición también está dirigida a las autoridades y a los organismos de emergencia de La Guajira, para que se sumen a la búsqueda y revisen los puntos cercanos al mar señalados por sus seres queridos.

Por ahora, la información compartida por la familia ubica a Óscar en el sector de Palomino, pero no se ha informado públicamente sobre su paradero. Sus allegados piden que cualquier dato sea comunicado de inmediato a las autoridades o a través de los teléfonos habilitados.

La difusión de su fotografía y de sus características físicas busca llegar a más personas en La Guajira y en los alrededores de Santa Marta. La familia mantiene la búsqueda y solicita apoyo para encontrarlo con vida.