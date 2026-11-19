La senadora Esmeralda Hernández pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle y habló sobre la controversia que se ha generado por las disposiciones tributarias relacionadas con los animales de compañía en Colombia.

Durante la entrevista, la congresista explicó los alcances de las medidas administrativas y expuso las críticas frente a los lineamientos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), especialmente por el tratamiento de las mascotas como activos patrimoniales.

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¿Impuestos por animales finos?

La senadora se refirió al comunicado expedido por la DIAN el pasado 19 de octubre, en el que se aborda la inclusión de los animales de compañía dentro de la declaración de renta, bajo la figura de inversiones y activos patrimoniales.

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De acuerdo con Hernández, esta disposición tendría implicaciones para quienes adquieren animales de raza o ejemplares con un alto costo comercial.

Al respecto, la congresista manifestó: "Cuando uno compra un animal que tiene un costo de 4 o 5 millones de pesos, ese animal tienes que pagar renta por ese animal".

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Asimismo, señaló que, cuando una mascota se recibe mediante una donación o herencia familiar, también podría estar sujeta al tratamiento tributario correspondiente a las ganancias ocasionales. Otro de los puntos que cuestionó fue la inclusión de las llamadas 'mejoras' dentro del valor del activo, entre las que mencionó procedimientos médicos, esterilizaciones y esquemas de vacunación.

Frente a esta clasificación, Hernández consideró que tratar a las mascotas como bienes materiales desconoce la responsabilidad que implica su cuidado. En ese sentido, afirmó que "un animal es un gasto, es una responsabilidad mensual" y no un activo que genere rentabilidad.

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En cuanto a los animales mestizos o adoptados, la senadora también manifestó su preocupación por los posibles requerimientos documentales que tendrían que afrontar sus cuidadores para acreditar su origen y las inversiones realizadas en ellos.

¿Qué solución propone Esmeralda Hernández ante esta situación?

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Frente a la controversia, la congresista explicó que planteó ante la DIAN una alternativa para cambiar el tratamiento tributario de los animales de compañía, retirarlos de la categoría de activos patrimoniales y reconocerlos bajo una figura similar a la de los dependientes económicos de una familia.

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"Nosotros de hecho le estábamos antes planteando a la DIAN que esto es justo al revés, como cuando uno tiene hijos, o sea los hijos uno los registra como un dependiente", expresó.

Con esta propuesta, Hernández busca que los gastos relacionados con la alimentación, la atención veterinaria y el sostenimiento de las mascotas tengan un tratamiento diferente al de un patrimonio acumulado.

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Finalmente, la senadora advirtió sobre las posibles repercusiones de estas disposiciones en los procesos de adopción y en la sostenibilidad de los 144 refugios registrados en Bogotá. También destacó que el Gobierno mantuvo sin IVA del 19 % a los concentrados para animales, después de la recolección de más de 51.000 firmas.

Sin embargo, indicó que la discusión sobre las tarifas veterinarias y la clasificación patrimonial de las mascotas continuará en las comisiones del Congreso.