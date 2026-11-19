La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada Holguín, se encuentra en el centro de una severa controversia nacional.

La Universidad Nacional de Colombia desmintió categóricamente que la legisladora sea egresada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia en la sede de Medellín, e informó que ni siquiera llegó a estar matriculada en la institución.

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El caso cobró relevancia pública tras una serie de indagaciones oficiales y un tenso episodio en el Congreso de la República, provocando de inmediato una ola de solicitudes de renuncia desde diversos sectores políticos.



¿Qué reveló la Universidad Nacional sobre el título de la representante Luz Verónica Estrada?

El secretario general de la Universidad Nacional de Colombia, Édgar Cortés, ofreció detalles esclarecedores sobre la situación académica de la congresista.



Al aplicar los protocolos institucionales de verificación mediante el número de cédula, el sistema arrojó que Estrada Holguín jamás figuró como estudiante en las aulas del centro educativo.

El funcionario explicó que la revisión fue solicitada por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería el 16 de octubre, obteniendo una respuesta formal emitida por la División de Registro y Matrícula el 23 de octubre de 2025.

Según este documento formal de la @UNALOficial, la Representante del @PactoCol @Veronicaho88 habría falseado su título de ingeniería y accedido a contratos con el Estado sobre la base de esta mentira. VERÓNICA DEBE RENUNCIAR A SU CURUL y defenderse sin ese poder. Respeten a la Universidad Pública y al país que dicen proteger. Esto es INACEPTABLE. — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) November 19, 2026

En dicha verificación se concluyó que los documentos presentados a nombre de la representante no corresponden a los expedidos por la universidad.

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Entre los hallazgos más concluyentes del análisis técnico se destacan los siguientes elementos:

Inconsistencia de fechas y consecutivos: El documento cuestionado exhibe una fecha de expedición del 16 de noviembre de 2021. No obstante, el número de consecutivo grabado en el cartón corresponde a un diploma otorgado originalmente a otra persona graduada en agosto de 2011.

El documento cuestionado exhibe una fecha de expedición del 16 de noviembre de 2021. No obstante, el número de consecutivo grabado en el cartón corresponde a un diploma otorgado originalmente a otra persona graduada en agosto de 2011. Calificaciones atípicas: Los certificados presentados muestran registros de notas que la Secretaría General calificó como inusuales en la trayectoria académica de la institución.

Los certificados presentados muestran registros de notas que la Secretaría General calificó como inusuales en la trayectoria académica de la institución. Medidas institucionales: Al tratarse de un título valor que cuenta con marcas de agua y soportes en actas de consejo de facultad, la oficina jurídica de la sede Medellín fue notificada para elevar la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación.

Cortés expresó que este tipo de irregularidades causa un profundo pesar en la comunidad universitaria, pues el diploma representa el esfuerzo conjunto de las familias, los estudiantes y la sociedad colombiana que financia la educación pública.

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¿Cómo se descubrió la supuesta falsificación del diploma de ingeniería?

Te explicamos que las dudas sobre la idoneidad académica de Verónica Estrada aumentaron tras un debate de control político celebrado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.

En esa sesión, sostenida el martes 17 de noviembre, la congresista tuvo un intercambio verbal con el canciller Omar Bula, quien le hizo observaciones públicas por confundir los términos químicos "magnesio" y "manganeso", además de corregir su pronunciación en el recinto.

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A partir de allí salieron a la luz otros antecedentes sobre la trayectoria de la representante. Se conoció que Estrada figuró como contratista en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) durante la gestión de Luis Eduardo Llinás.

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Asimismo, existen reportes según los cuales habría cursado materias en la Facultad de Minas en el año 2016, a pesar de que su título de bachiller figura obtenido en noviembre de 2017.

Por su parte, el representante Miguel Ángel Pinto señaló que sobre la congresista pesan señalamientos por haber usado presuntamente dicha titulación para acceder a contratación estatal.

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¿Quiénes exigen la renuncia de Luz Verónica Estrada y cuáles han sido las reacciones políticas?

Las reacciones tras la confirmación de la Universidad Nacional no se hicieron esperar, uniendo a legisladores de oposición e integrantes de su misma colectividad en la exigencia de transparencia.

Jennifer Pedraza (Senadora): Solicitó directamente a Verónica Estrada que abandone su curul para asumir su defensa fuera del cargo. La senadora manifestó indignación al señalar que numerosas profesionales egresadas de universidades públicas carecen de empleo o han debido migrar al exterior para realizar trabajos no cualificados.

Solicitó directamente a Verónica Estrada que abandone su curul para asumir su defensa fuera del cargo. La senadora manifestó indignación al señalar que numerosas profesionales egresadas de universidades públicas carecen de empleo o han debido migrar al exterior para realizar trabajos no cualificados. Oscar Benavides (Representante, Partido Libres): Calificó la situación de inaceptable y bochornosa, instando a que dimita por respeto a los colombianos que obtuvieron sus títulos profesionales con esfuerzo personal.

Calificó la situación de inaceptable y bochornosa, instando a que dimita por respeto a los colombianos que obtuvieron sus títulos profesionales con esfuerzo personal. María Fernanda Cabal (Exsenadora): Cuestionó la autenticidad de las acreditaciones académicas dentro de la bancada oficialista y pidió verificar de manera sistemática los títulos de los congresistas.

Cuestionó la autenticidad de las acreditaciones académicas dentro de la bancada oficialista y pidió verificar de manera sistemática los títulos de los congresistas. Ana Erazo y Laura Daniela Beltrán (Representantes del Pacto Histórico): Ambas congresistas coincidieron en que, de ser comprobada la falsedad documental, Estrada debe dejar la Cámara de Representantes. Beltrán solicitó al comité de ética de su colectividad actuar de manera rápida para ofrecer una señal clara a la militancia.

Ambas congresistas coincidieron en que, de ser comprobada la falsedad documental, Estrada debe dejar la Cámara de Representantes. Beltrán solicitó al comité de ética de su colectividad actuar de manera rápida para ofrecer una señal clara a la militancia. Comité de Ética del Pacto Histórico: La colectividad inició los procedimientos de indagación interna para analizar las denuncias, sosteniendo que se evaluará el caso respetando la presunción de inocencia y el debido proceso de la representante.

Actualmente, el proceso formal permanece sujeto a las determinaciones que adopte la Fiscalía General de la Nación y a los avances de las indagaciones disciplinarias correspondientes en el ámbito parlamentario.

