Cartagena de Indias es uno de los destinos turísticos más reconocidos del Caribe colombiano. Sin embargo, quienes llegan a la ciudad en busca de sol y mar suelen sentirse agobiados por situaciones como el colapso de playas, vendedores informales y hasta dificultad para conseguir hospedaje.

Pues esto ocurre ya que la mayoría de turistas desconoce otros sectores de Cartagena distintos a Bocagrande o al Centro Histórico; y es que hacia el norte, por la Vía al Mar, se extiende un corredor costero que ofrece una experiencia diferente, marcada por playas más amplias y entornos menos congestionados.

Publicidad

A pocos minutos del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, la ruta hacia Manzanillo del Mar se presenta como una alternativa para quienes prefieren alejarse del movimiento de las zonas tradicionales. El recorrido, que según la información suministrada toma alrededor de 20 minutos, permite dejar atrás parte del tráfico urbano y avanzar por un sector donde predominan los paisajes de manglar y la brisa del mar abierto.



La diferencia está en el tipo de experiencia que busca cada visitante. Mientras sectores como Bocagrande y las playas cercanas al Centro Histórico suelen concentrar una importante afluencia de turistas, vendedores y servicios en espacios concurridos, la Zona Norte ofrece otra dinámica: arenales más extensos, menor concentración de visitantes y un ambiente propicio para quienes priorizan la tranquilidad.



La Zona Norte, una alternativa para el descanso

Este corredor costero ha venido consolidándose como un sector de interés para el desarrollo turístico y residencial de Cartagena. Allí se encuentran establecimientos hoteleros y proyectos como Grand Sirenis Cartagena, además de otros espacios ubicados a lo largo de la Vía al Mar.

La expansión de esta zona también está relacionada con una transformación en las preferencias de algunos viajeros que buscan combinar el acceso a los atractivos de la ciudad con hospedajes alejados del ruido y la congestión de los sectores más tradicionales.

En ese contexto, los complejos hoteleros con servicios integrados, como las modalidades todo incluido, responden a una demanda de visitantes que prefieren permanecer en el lugar de alojamiento y reducir los desplazamientos durante sus días de descanso.

Publicidad

Las plataformas de opinión también reflejan la percepción de los huéspedes sobre algunos de estos establecimientos. Grand Sirenis Cartagena registra una calificación de 4,5 sobre 5 en Tripadvisor, basada en más de 1.600 opiniones, y una puntuación similar en Google, con más de 2.400 reseñas, según los datos suministrados.

Dos formas distintas de vivir Cartagena

La elección entre el Centro Histórico, Bocagrande y la Zona Norte depende, en buena medida, del tipo de viaje que se quiera realizar. Los sectores tradicionales permiten estar cerca de la arquitectura colonial, los restaurantes, la vida nocturna y buena parte de los atractivos culturales de la ciudad.

Publicidad

Manzanillo del Mar y sus alrededores, por su parte, representan una opción para quienes buscan priorizar el descanso junto al mar y pasar sus vacaciones en un entorno menos concurrido.

Así, Cartagena amplía su oferta más allá de sus postales habituales. La ciudad no solo se disfruta entre murallas, calles coloniales y playas urbanas: también cuenta con un corredor costero que propone una experiencia diferente para quienes prefieren cambiar el bullicio por espacios abiertos y el sonido de las olas.