Una mujer fue agredida por el parrillero de una motocicleta cuando intentaron quitarle su celular en plena calle de Cúcuta.

El hecho ocurrió durante la mañana del lunes 16 de noviembre, en el barrio 13 de Marzo, y quedó registrado en un video que muestra los momentos de tensión que vivió la víctima mientras intentaba evitar que se llevaran sus pertenencias.

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En las imágenes se observa cómo dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Suzuki GN125 de color rojo se acercan a la mujer, quien se encontraba en la vía.



En cuestión de segundos, uno de los sujetos intenta arrebatarle sus pertenencias y comienza un forcejeo que termina con una agresión física.



El momento más impactante ocurre cuando el hombre que viajaba como parrillero la agarra del cabello y la mechonea para intentar someterla. Sin embargo, la mujer no suelta fácilmente su teléfono y continúa forcejeando para impedir que se lo quiten.

La situación quedó captada por una cámara de seguridad, cuyas imágenes permiten observar la secuencia del intento de robo y la reacción de la víctima.

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#PILLE 🚨 Motoladrón mechoneó a su víctima por no dejarse robar el celular. En la mañana del lunes 16 NOV, barrio 13 de Marzo, en Cúcuta (N/Sder), dos sujetos, que se movilizaban en una motocicleta Suzuki GN125 roja, abordaron a una mujer en la calle y, en medio del forcejeo, la agredieron para intentar despojarla de sus pertenencias antes de escapar. — Colombia Oscura - Horus (@horusperegrinus) November 17, 2026

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Mujer se resistió al robo de su celular y logró soltarse

Uno de los detalles que más llama la atención de la grabación es que, pese a la agresión, la mujer consigue soltarse del hombre que la estaba sujetando del cabello.

El parrillero intenta llevarse el celular, pero no logra quitárselo. La víctima consigue conservar el dispositivo e incluso continúa con la llamada que aparentemente estaba realizando antes de que los dos sujetos la abordaran.

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Mientras ocurre el forcejeo, también aparece un adulto mayor que intenta acercarse para ayudarla ante la situación que se estaba presentando en plena calle.

Después de varios segundos, los hombres vuelven a tomar distancia y la motocicleta realiza una vuelta antes de abandonar el lugar. La mujer permanece con su teléfono, mientras los responsables del intento de robo escapan.

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¿Dónde ocurrió el intento de robo a una mujer en Cúcuta?

El hecho se registró en el barrio 13 de Marzo, en Cúcuta, Norte de Santander, durante la mañana del lunes 16 de noviembre.

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Según la información conocida, los dos hombres se movilizaban en una motocicleta Suzuki GN125 roja y abordaron a la mujer cuando se encontraba en la calle.

La grabación permite identificar el vehículo utilizado y observar la manera en que el parrillero intentó quitarle el celular mediante la fuerza. Sin embargo, no se conocen detalles adicionales sobre la identidad de los involucrados ni sobre posibles capturas relacionadas con el caso.

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El video ha llamado la atención por la agresividad del hombre que viajaba como acompañante y por la intervención del adulto mayor que intentó auxiliar a la víctima.

Por ahora, las imágenes constituyen el principal registro conocido de lo ocurrido en este sector de Cúcuta, donde la mujer terminó evitando que le quitaran su teléfono.