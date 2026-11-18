Si planeas movilizarte entre Bogotá y Villavicencio, debes prestar mucha atención a los últimos cambios en el costo de tu recorrido.

A partir del lunes 16 de noviembre, los desplazamientos por esta importante arteria vial que conecta a la capital del país con el departamento del Meta cuentan con una actualización en los precios de los peajes.

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Esta medida implica un costo adicional que deberás asumir si transitas por cuatro estaciones específicas ubicadas dentro de este tramo vial.

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El ajuste tarifario fue hecho oficial por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en conjunto con la Concesionaria Vial Andina (Coviandina).



Ambas entidades explicaron que esta modificación se realiza anualmente para las comunidades que cuentan con un beneficio en la zona de influencia del corredor, dando cumplimiento estricto a las resoluciones expedidas por el Ministerio de Transporte de Colombia.

El objetivo central de este procedimiento es efectivizar la actualización de los valores de acuerdo con cada categoría vehicular registrada.

¿A quiénes aplica el incremento en los peajes de la vía Bogotá-Villavicencio?

Una de las dudas más frecuentes entre los conductores es si este incremento impactará a todos los vehículos que circulan por la carretera. La Concesionaria Vial Andina aclaró que la medida no afectará a la totalidad de los usuarios que transitan por el corredor vial.

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Por el contrario, el ajuste en las tarifas está dirigido exclusivamente a los ciudadanos que residen cerca de este tramo carretero y que cuentan con el beneficio de tarifa especial diferencial en estas cuatro estaciones.

Si eres residente de la zona de influencia y cuentas con este descuento preferencial, tendrás que ajustarte a los nuevos valores fijados por las autoridades viales al pasar por los puntos de cobro autorizados. Para los viajeros que no poseen dicho beneficio especial, el cobro no sufre esta modificación diferencial.

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¿Cuáles son las nuevas tarifas diferenciales por estación en la vía al Llano?

El incremento en los precios se aplica directamente en cuatro estaciones de peaje distribuidas a lo largo de la ruta Bogotá-Villavicencio: Boquerón I, Boquerón II, Naranjal y Pipiral. A continuación, te detallamos cómo quedaron fijados los nuevos valores según la estación y la categoría de tu vehículo:

Estaciones Boquerón I y Boquerón II

En los peajes de Boquerón I y Boquerón II, el valor de la tarifa especial diferencial varía de acuerdo con la categoría en la que se encuentre clasificado tu automotor:

Categorías IE e IIIE: El valor preferencial actualizado quedó fijado en $800.

Categoría IEE: Los conductores pertenecientes a esta categoría deben cancelar una tarifa de $2.900.

Categoría IEEE: El cobro establecido se ajustó en $10.100.

Categoría IIE: Registra el valor preferencial más alto en estas dos estaciones, debiendo pagar $18.900 desde el lunes 16 de noviembre.

Categorías IVE y VE: Para los vehículos clasificados en estas categorías, el beneficio de tarifa diferencial no aplica en las estaciones de Boquerón I y Boquerón II.

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Estación Naranjal

En el peaje de Naranjal, la tarifa diferencial se fijó de manera uniforme para todos los beneficiarios. El valor establecido es de $1.000 para todas las categorías, abarcando desde la tarifa IE hasta la VE.

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Estación Pipiral

En la estación de Pipiral, la estructura tarifaria preferencial determinó condiciones específicas según el tipo de vehículo:

Categorías IE, IEE e IEEE: Pagarán una tarifa preferencial de $5.700. Cabe destacar que estas tres categorías son las únicas que cuentan con este beneficio preferencial en esta estación.

Pagarán una tarifa preferencial de $5.700. Cabe destacar que estas tres categorías son las únicas que cuentan con este beneficio preferencial en esta estación. Categorías IIE a VE: De acuerdo con el cuadro tarifario divulgado por la concesionaria Coviandina, no se registra una tarifa diferencial para los vehículos comprendidos entre las categorías IIE y VE en Pipiral. En consecuencia, estos automotores no acceden al descuento en dicho punto de cobro.

De esta manera, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Coviandina y el Ministerio de Transporte mantienen al día el esquema de cobros en la infraestructura vial que une a Bogotá con Villavicencio. Si vives en la zona y tienes tarifa preferencial, ten presentes estas cifras para calcular tus costos de viaje.

