Jhon Alex Castaño, reconocido cantante de música popular, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al anunciar la llegada de un nuevo integrante a su familia. El artista compartió un video desde su finca, donde presentó con emoción al pequeño animal.

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¿Quién es el nuevo integrante de la familia de Jhon Alex Castaño?

En la mañana de este martes 17 de noviembre, el intérprete publicó una grabación realizada en la zona de establos de su finca. Allí apareció junto a un caballo recién nacido, al que mostró de cerca mientras caminaba por el lugar.



Durante el video, el cantante dejó ver la alegría que le produjo el nacimiento del potrillo y compartió algunos detalles de este nuevo integrante de su familia.

“Bueno, familia, acá les muestro al bebé Trovador. ¡Severo caballito! Y la mamá lo está esperando”, comentó el artista mientras sostenía al pequeño equino. Posteriormente, le dio un beso y lo acomodó nuevamente junto a su madre.

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¿Quiénes son los padres de Trovador, el nuevo caballo de Jhon Alex Castaño?

El cantante también aprovechó la publicación para revelar el origen del potrillo. Según explicó, Trovador del Mango es hijo de dos ejemplares que hacen parte de su criadero, la yegua Pandemia y el reproductor Don Juan de la Samaria.

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Mientras presentaba al recién nacido, el artista destacó su apariencia y comentó sobre la actitud protectora de la madre, que permanecía atenta a los movimientos de su cría.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Jhon Alex Castaño?

La publicación no tardó en llamar la atención de los seguidores del cantante, quienes reaccionaron con mensajes de felicitación y emoticones de corazones y sorpresa.

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Entre los comentarios también se destacaron los elogios a la belleza del potrillo y a las características que habría heredado de su padre, Don Juan de la Samaria.

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La afición de Jhon Alex Castaño por los caballos

El gusto de Jhon Alex Castaño por los caballos es una de las facetas que suele compartir con sus seguidores. Su vínculo con el mundo equino está relacionado con sus raíces campesinas en Risaralda y con las tradiciones de la cultura cafetera.

A través de sus redes sociales, el llamado ‘Rey del Chupe’ publica momentos de su vida en la finca, donde muestra sus ejemplares y algunas de las actividades relacionadas con su cuidado.

Esta afición también ha llegado a sus presentaciones musicales. En distintas ocasiones, el artista ha incorporado caballos a sus espectáculos, especialmente en eventos y celebraciones populares, combinando su pasión por estos animales con su trayectoria en la música popular.

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