La quinta edición de Stream Fighters, celebrada el pasado 14 de noviembre en Bogotá, se convirtió en uno de los eventos más comentados del entretenimiento digital. La velada, organizada por Westcol, novio de Luisa Castro, reunió diez combates de boxeo, aunque uno de los momentos que más llamó la atención fue la aparición de su expareja, Valka.

La cantante llegó al Coliseo MedPlus para acompañar a la influenciadora Samantha Correa durante su entrada al cuadrilátero. Su presencia no pasó desapercibida y rápidamente generó comentarios en redes sociales, donde varios internautas mencionaron a la influencer, actual pareja del streamer.

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¿Qué pasó entre Luisa Castro y Valka tras Stream Fighters 5?

Todo empezó cuando una internauta en Instagram le escribió a Luisa Castro que Valka la había puesto a sudar durante la velada. Ella no dudó en contestar de forma directa: “Ay amor, si supieras quién sudó por irrespetuosa y mala mujer”, iniciando un contundente intercambio.

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En su respuesta, la influencer aclaró que prefirió evitar un conflicto mayor por madurez personal frente a la situación, expresando que: “Por madurez, a pesar de lo intensa y mala que ha querido ser, se deja ser (valga la redundancia), no hay que hablar mucho, son cosas privadas”.

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Asimismo, explicó que la cantante estuvo en el evento por decisión de Samantha Correa para su show de entrada al ring, afirmando que: “La prioridad era que Samanta tuviera la entrada que ella quería”, descartando que la invitación dependiera de ella o de Westcol.

Luisa Castro aprovechó para pedir a sus seguidores que no especulen sobre su vida sentimental: “No se preocupen y no se hagan tantas películas, ustedes no pueden ver nada de la realidad de las personas”, enfatizó.

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Además, reafirmó la firmeza de su noviazgo y la seguridad en sí misma con una tajante declaración ante las duras críticas: “Claramente estoy segura de quién soy, de lo que valgo y por eso también él está conmigo, y de eso estoy consciente”, sostuvo la empresaria.

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Para finalizar, restó importancia a los comentarios y aseguró que las situaciones mencionadas no representan una 'amenaza' para ella: “Tienen que apretar un poquito más y por lo menos ser un poquito más buena persona para ponerme a sudar”.

Incluso ironizó sobre las actitudes de otras personas al señalar: “Me he quedado tiesa viendo cómo pueden ser de regaladitas, bien hermosas, talentosas, tesas; me parecen muy malitas, la verdad”. Remató diciendo: “Afortunadamente no todo es belleza, que gracias a Dios también me sobra”.

Captura del mensaje con el que Luisa Castro respondió a las críticas y al parecer se refirió a la cantante Valka Captura de pantalla @rechismes

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¿Qué dijo Valka ante las declaraciones de Luisa Castro?

Por su parte, Valka publicó un mensaje en sus historias de Instagram que varios seguidores interpretaron como una respuesta indirecta: “No más quería pasar a decirles que gracias infinitas por su amor y apoyo incondicional, siempre les he dicho: importancia a lo importante”.

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La cantante cerró su pronunciamiento con un llamado a sus seguidores para que no se involucren en discusiones ajenas y prefieran concentrar su energía en lo positivo: “No gasten su energía en cosas que no lo amerita”, expresó.

También dedicó unas palabras de gratitud a su comunidad digital tras la viralización de la polémica: “Lo realmente importante para mí son ustedes, sentir su amor. Me siento eternamente agradecida, gracias por cada mensaje, por cada abrazo”, expresó.

Valka pidió a sus seguidores no gastar energía en cosas sin importancia tras los comentarios de Luisa Castro Captura de pantalla: @rechismes

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