Jhonny Rivera revela insólita travesía para cantar con Ryan Castro: "Me tiré por la espalda"

Durante su entrevista en El Klub de La Kalle, el artista risaraldense Jhonny Rivera destapó todos los detalles desconocidos de una jornada llena de adrenalina, donde debió sortear vuelos retrasados, desembarques en posición remota y la decisión de abandonar su equipaje con tal de no fallarle al público ni a su colega.

La historia de esta presentación no solo destaca por el esfuerzo logístico para llegar a tiempo al escenario, sino por un hecho insólito en la industria musical: Jhonny Rivera y Ryan Castro cantaron juntos ante decenas de miles de asistentes sin haber cruzado una sola palabra en persona antes de subir a la tarima.

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¿Cómo fue la carrera a contrarreloj de Jhonny Rivera para cantar con Ryan Castro?

Todo comenzó cuando Jhonny Rivera recibió la llamada telefónica de su sobrino mientras se encontraba en San Roque, Antioquia, lugar donde ya tenía vendido un espectáculo para esa misma fecha.

Su sobrino le informó que el equipo de Ryan Castro lo estaba buscando con urgencia para que lo acompañara en su concierto en el estadio.

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Ante semejante oportunidad, Rivera se contactó de inmediato con el alcalde de San Roque para solicitarle que le permitiera adelantar su presentación y salir lo más temprano posible del municipio. El mandatario accedió a programar su salida a las 2:00 p. m..

A partir de ese instante, arrancó una veloz travesía hacia el aeropuerto para abordar el avión rumbo a su destino. Sin embargo, la suerte pareció complicarse al aterrizar.

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La tripulación anunció que la aeronave no tenía puesto para parquear en la terminal y que debían situarse en una posición remota, lo que obligaba a todos los pasajeros a permanecer sentados a la espera de un autobús de movilización.

Con la presión de tener que subir al escenario a las 11:00 p. m. y viendo que el reloj ya marcaba entre las 9:30 p. m. y las 10:00 p. m., Jhonny tomó una medida radical: decidió bajarse del avión sin esperar sus maletas.

Le indicó a parte de su equipo que corrieran el riesgo y que, si tenían suerte, el equipaje llegaría después, estando dispuesto incluso a salir a cantar en sudadera con tal de no perder la oportunidad. Por fortuna, sus maletas arribaron justo a tiempo al recinto, permitiéndole cambiarse a toda prisa minutos antes de su turno.

¿Cómo se conocieron Jhonny Rivera y Ryan Castro en el escenario ante 53.000 personas?

Aunque Ryan Castro ya había grabado colaboraciones musicales con Andy Rivera, hijo de Jhonny, los dos artistas jamás se habían visto en persona ni habían conversado previamente.

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Su primer contacto cara a cara se produjo en pleno desarrollo del espectáculo y con la adrenalina al máximo sobre el escenario.

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Jhonny Rivera aguardaba oculto en las escaleras laterales de la estructura mientras observaba a Ryan Castro sobre la tarima giratoria.

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En ese momento, la logística interna y el sistema de comunicación por backstage buscaban la manera precisa de dar paso a su entrada, dado que Castro continuaba dirigiéndose al público y la plataforma continuaba su rotación.

Al ver que el reguetonero quedaba de espaldas a su posición, Jhonny tomó la iniciativa, ingresó por la parte posterior entre los altavoces y se abrió paso sorpresivamente hasta situarse junto a él en el centro del escenario.

El sorpresivo ingreso desató la euforia de los 53.000 espectadores presentes en el estadio. A pesar de ser un público predominantemente joven y de tratarse de un reto para un intérprete con 21 años de trayectoria en la música popular, la respuesta del auditorio fue masiva.

Rivera interpretó cuatro canciones y el público continuó pidiendo más temas al finalizar su participación. Tras el concierto, Ryan Castro le escribió de forma privada a Jhonny Rivera para agradecerle su asistencia y pedirle su número de contacto directo, sellando así el inicio de su comunicación personal tras compartir tarima por primera vez.