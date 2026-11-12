Conmovedor relato de Jhonny Rivera tras recorrer el barrio Providencia entre los escombros

Jhonny Rivera no dudó en salir a las calles más afectadas por el terremoto que sacudió a Pereira para conocer la situación de los damnificados. El cantante de música popular decidió movilizarse en bicicleta para evitar obstaculizar el paso de los vehículos de emergencia.

Durante una reciente entrevista en el programa El Klub de La Kalle, el artista recordó la angustia que sintió al encontrarse con el panorama que dejó el desastre. Allí explicó que su intención era recorrer las zonas afectadas y observar los daños sin interferir con el trabajo de las ambulancias.

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El intérprete recordó que el panorama en los sectores afectados fue mucho más impactante de lo que imaginaba. La angustia de las personas y las imágenes de los derrumbes lo marcaron de manera profunda, al punto de motivarlo a buscar maneras de ayudar a quienes lo perdieron todo.



¿Cómo vivió Jhonny Rivera el terremoto de Pereira?

Para desplazarse por el barrio Providencia, Jhonny eligió un medio liviano. Él mismo explicó su decisión con claridad: "No yo me voy en bicicleta yo quiero ir a mirar pero no voy a estorbar". Así logró avanzar entre las vías bloqueadas y constatar la realidad del terreno.

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Al llegar a la zona, el cantante encontró familias que intentaban recuperar sus pertenencias y esperaban noticias de sus seres queridos: "Muchas familias con el perrito, con lo poco que sacaron aquí y rogándole a los rescatistas que tenían a un familiar".

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La frustración de los vecinos al no poder retirar las pesadas piedras hizo aún más difícil la escena para el cantante. Él recordó la desesperación de quienes buscaban a sus familiares y confesó: "Eso a mí sí me arrugó el corazón bastante", al presenciar de cerca el impacto de la tragedia.

Al comprobar que ni él ni sus familiares resultaron afectados, sintió que debía hacer algo por quienes atravesaban momentos difíciles: "A mí no me pasó nada, a nadie de mi familia le pasó nada. Yo no me voy a quedar cruzado de brazos, vamos a hacer lo que sea", expresó al explicar cómo comenzó a ayudar a la comunidad.

¿Qué hizo Jhonny Rivera para ayudar a los damnificados del terremoto en Pereira?

La primera medida que tomó el cantante consistió en abrir las puertas de sus propiedades para albergar a quienes lo requerían. En su finca y hotel, refugió a médicos, bomberos llegados desde Bogotá y familias con adultos mayores que habían perdido su techo tras el terremoto.

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Posteriormente, junto al cantante Nanpa Básico y 52 artistas, organizó el evento solidario Volveremos Fest. Respecto a los fondos logrados en esa jornada cultural, afirmó que: "recogimos una suma bastante importante: 1514 millones, más un dinero que entró a partecito".

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Con los recursos reunidos, se dio inicio a la construcción de casas para las familias damnificadas en la región. A pesar de los trámites de licencias y terrenos de riesgo, el artista ratificó su compromiso social: "vamos a entregar muchas viviendas hasta que se acabe la plata".

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La entrega oficial de las primeras viviendas comenzó esta semana, luego de superar varias etapas técnicas. Mientras tanto, Jhonny Rivera sigue al frente de la coordinación de las labores para procurar que los recursos recaudados se destinen a ofrecer soluciones habitacionales seguras a las familias afectadas en Pereira.