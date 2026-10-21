¿Serán papás? Jhonny Rivera y Jenny López sorprendieron a sus fans tras comentario

La relación entre los cantantes Jhonny Rivera y Jenny López volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de que el cantante reaccionara al anuncio de su colega Sebastián Ayala, quien confirmó que se convertirá en padre por primera vez junto a su pareja.

La noticia motivó a varios internautas a pedirle a Jhonny que también tenga un bebé con la joven cantante. Sin embargo, el intérprete no respondió a los comentarios, una actitud que despertó nuevas dudas entre sus seguidores sobre la posibilidad de que agranden la familia.

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Pese al entusiasmo de sus admiradores, no es la primera vez que los seguidores de la pareja les realizan este tipo de solicitud. Una ocasión que llamó la atención fue cuando Jhonny hizo una transmisión en vivo y habló de ser papá, afirmando: “Pues a mí me gustaría que fuera niño”.



Durante la interacción en redes sociales, el cantante habló sobre la diferencia de edad que tendría con un futuro bebé y la comparó con la relación que mantiene con su hijo Andy Rivera, de 31 años. Además, aseguró que recibiría feliz a una niña y comentó que Jenny podría verla casi como “una amiguita”.

¿Por qué los seguidores de Jhonny Rivera y Jenny López insisten en que tengan un hijo?

Aunque los famosos se refirieron al tema en varias oportunidades para calmar la curiosidad de sus seguidores, los internautas suelen interpretar cualquier gesto o cambio físico como una señal de embarazo. No obstante, ambos aclararon que hablar de tener hijos no significa que esperen un bebé.

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La insistencia surge porque la pareja celebró su boda hace menos de un año y sus fanáticos sueñan con verlos dar ese paso. Aun así, ambos disfrutan plenamente de su matrimonio y continúan enfocados en sus compromisos en la música popular.

¿Qué dijeron Jhonny Rivera y Jenny López sobre tener hijos?

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Meses atrás, Jenny López se refirió al tema a través de sus redes sociales y expresó su inconformidad por las constantes preguntas sobre la maternidad: “Yo los quiero mucho, pero la pregunta de los hijos es bastante repetitiva. Siempre les he dicho que la gente se acostumbró a que hay que llevar la vida de una manera aceleradísima y yo me casé este año”.

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Asimismo, la intérprete de 'Por Hombres No Se Llora' agregó que: "Cuando llegue esa etapa de tener los hijos, bienvenido sea. Por ahora, gracias a Dios, la carrera de Jhonny está en un buen momento y sigue trabajando mucho. Además, yo estoy trabajando con mi carrera también y remando para que todo salga".

Finalmente, indicó que: "Así que si llegan los hijos, son bienvenidos, pero en este instante no los estoy buscando y no estoy embarazada". Sus fanáticos reaccionaron felicitando su madurez y resaltando frases como "me encanta que siempre es muy centrada" y "todo a su tiempo".

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