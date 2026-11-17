Comprar tu propia casa o apartamento es una de las metas más importantes para las familias colombianas, y contar con el apoyo de una caja de compensación familiar como Compensar o Colsubsidio es un camino clave para lograrlo .

Si estás evaluando adquirir un inmueble, debes tener en cuenta que las cajas destinan sus subsidios habitacionales principalmente a la compra de vivienda nueva; sin embargo, existen excepciones legales que te permiten aplicar este beneficio para la adquisición de propiedades usadas.

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Para aprovechar esta alternativa, es fundamental que comprendas bajo qué circunstancias aplica la normativa, cuáles son las condiciones financieras que debes acreditar y cuál es el procedimiento adecuado ante tu entidad antes de firmar cualquier compromiso de compra .



¿Quiénes pueden comprar vivienda usada con el subsidio de la caja de compensación?

La posibilidad de destinar el subsidio familiar de vivienda a la compra de un inmueble usado no está abierta para todo el público de manera general, sino que se encuentra reservada para poblaciones específicas detalladas en la regulación colombiana .



Si te preguntas si tu grupo familiar puede acceder a esta excepción, debes verificar si perteneces a alguno de los siguientes sectores priorizados:

Víctimas del conflicto armado: Personas reconocidas bajo esta condición dentro de la normativa legal vigente .

Personas reconocidas bajo esta condición dentro de la normativa legal vigente . Personas desplazadas : Hogares en situación de desplazamiento que requieren soluciones habitacionales .

: Hogares en situación de desplazamiento que requieren soluciones habitacionales . Madres comunitarias : Trabajadoras dedicadas al cuidado y atención en la primera infancia .

: Trabajadoras dedicadas al cuidado y atención en la primera infancia . Recicladores de oficio: Personas dedicadas formalmente a la labor de reciclaje ``.

Personas dedicadas formalmente a la labor de reciclaje ``. Hogares afectados por desastres o calamidades: F amilias que han sufrido pérdidas por situaciones de emergencia o eventos naturales .

amilias que han sufrido pérdidas por situaciones de emergencia o eventos naturales . Otros casos normativos: Situaciones adicionales contempladas de forma explícita en la legislación nacional .

Si perteneces a alguno de estos grupos o cumples con los criterios especiales estipulados, puedes orientar tu postulación hacia la compra de una casa o apartamento usado .

¿Cuáles son los requisitos y el paso a paso para solicitar el subsidio de vivienda usada?

Para tramitar de manera exitosa el subsidio destinado a vivienda usada, debes cumplir tanto con los requisitos del hogar exigidos por la ley como con las condiciones legales de la propiedad ``.

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En primer lugar, los requisitos generales para tu hogar son los siguientes:

Afiliación activa: Estar afiliado a una caja de compensación familiar en Colombia ``. Límite de ingresos: Contar con ingresos mensuales familiares que no superen los cuatro salarios mínimos legales vigentes ``. Sin propiedad previa: No ser propietario ni poseedor de una vivienda en el territorio nacional ``. No haber recibido subsidios: No haber sido beneficiario anteriormente de un subsidio de vivienda, salvo las excepciones que autorice la ley. Capacidad de financiación: Cumplir con las condiciones de crédito e ingresos exigidas para completar la compra ``.

En segundo lugar, el inmueble usado que deseas adquirir debe cumplir tres exigencias fundamentales: contar con toda la documentación legal en regla, presentar condiciones aptas e idóneas de habitabilidad, y su precio total debe encontrarse dentro de los topes establecidos para la Vivienda de Interés Social (VIS) .

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Una vez confirmes que cumples con estas exigencias, el paso a paso para realizar la solicitud ante tu caja de compensación es:

Verificación inicial: Consulta directamente con tu caja de compensación si tu hogar cumple todas las condiciones legales para aplicar al subsidio de vivienda usada ``. Recopilación de documentos: Reúne los documentos de identidad de los integrantes del hogar, los soportes de ingresos económicos y las certificaciones que acrediten tu condición especial si perteneces a una población priorizada ``. Gestión de financiación: Si requieres crédito para completar el pago, gestiona y obtén la carta de preaprobación o aprobación de tu crédito hipotecario ``. Radicación de postulación: Entrega la totalidad de la documentación ante la caja de compensación y espera la revisión y respuesta oficial del trámite ``.

¿Qué condiciones específicas exige la caja de compensación para financiar vivienda usada?

Cada caja de compensación puede contar con especificaciones o reglas operativas particulares para la aprobación de la solicitud .

Por ejemplo, la caja Colsubsidio requiere que la carta de crédito hipotecario aprobado o preaprobado tenga una fecha de expedición que no supere los 90 días, o que se mantenga dentro de la vigencia expresamente señalada en el documento.

Asimismo, en el caso de Colsubsidio, existe una restricción clave: no se acepta la financiación de vivienda usada mediante leasing habitacional.

