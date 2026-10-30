Cali estrena ruta para vivir la salsa: murales y esculturas en el histórico barrio Obrero

El barrio Obrero, uno de los lugares más representativos de la historia musical de Cali, abrió sus calles a una nueva experiencia de turismo cultural. Se trata del Recorrido Patrimonial del Complejo Musical Dancístico de la Salsa, un circuito que reúne 51 murales y 13 esculturas para rendir homenaje a los artistas, las agrupaciones y las tradiciones que han convertido a la capital del Valle del Cauca en un referente internacional de este género.

La inauguración se realizó con la develación de las esculturas dedicadas a figuras que marcaron la historia de la salsa, entre ellas Celia Cruz, Jairo Varela, Joe Arroyo, Roberto Roena, Wilson Manyoma, Bobby Cruz y Tito Cortés.

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Las obras ahora hacen parte del espacio público y permiten reconocer el legado de intérpretes, compositores y gestores musicales que contribuyeron a construir la identidad salsera de la ciudad.



El recorrido también incluye murales inspirados en personajes como Héctor Lavoe, Piper Pimienta, La Lupe, Choco Orta, Ray Barretto y Amparo Arrebato. A estos homenajes se suman agrupaciones emblemáticas como Grupo Niche, Sonora Matancera, Son de Azúcar y los Hermanos Lebrón.



Sin embargo, la propuesta no se limita a recordar a las grandes estrellas. Las intervenciones también reconocen a los bailadores, melómanos, comerciantes, formadores y personajes populares que, durante generaciones, han mantenido vivas las prácticas culturales del barrio.

Recorrido Patrimonial del Complejo Musical Dancístico de la Salsa / FOTO: Cortesía a La Kalle

Un museo al aire libre en el corazón de Cali

La transformación artística abarcó más de 3.250 metros cuadrados, en los que se realizaron 51 murales de arte urbano. También se instalaron 13 esculturas y se renovaron más de 80 fachadas, con una intervención que alcanzó los 1.816 metros cuadrados.

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El proyecto forma parte de +VIDA Obrero, una iniciativa de transformación urbana, social y cultural liderada por la Alcaldía de Cali, a través de la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana (EDRU) y la Secretaría de Cultura, en alianza con la Fundación Santo Domingo, la Fundación Pintuco y los habitantes del sector.

De acuerdo con el alcalde Alejandro Eder, la recuperación de este territorio busca fortalecer el patrimonio de la ciudad y reconocer la salsa como un elemento que también puede impulsar el desarrollo social, económico y turístico.

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La experiencia está organizada en tres rutas narrativas: música y personajes; memoria; y oficios y prácticas culturales. De esta manera, quienes visiten el barrio podrán acercarse no solo a las figuras reconocidas de la salsa, sino también a los espacios, las historias y las personas que han contribuido a preservar esta tradición.

Recorrido Patrimonial del Complejo Musical Dancístico de la Salsa / FOTO: Cortesía a La Kalle

La comunidad también hace parte de la historia

Uno de los componentes del proyecto fue la participación de los habitantes en la transformación de su entorno. Según las cifras entregadas por la Fundación Pintuco, la intervención de fachadas llegó al 100 % de ejecución en 80 predios, con la participación de 60 voluntarios y 583 asistencias en actividades de apropiación comunitaria.

Además, 59 personas recibieron formación mediante 50 horas de capacitación en muralismo, arte urbano y acabados arquitectónicos, entre otras actividades. La iniciativa también impulsó la creación de una mesa de gobernanza integrada por cinco comités y 19 líderes activos, con el propósito de promover el cuidado y la continuidad de los procesos desarrollados en el barrio.

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En el diseño de la experiencia participaron 18 actores de la cadena de valor turística, quienes aportaron a la construcción de una propuesta que busca generar oportunidades para comerciantes, emprendedores y gestores culturales. Como parte de este proceso, también se entregó a la comunidad la marca territorial y de destino BARRIO OBRERO, una identidad para proyectar el sector como lugar de interés cultural.

Con esta inauguración, el tradicional barrio caleño suma un nuevo atractivo para residentes y visitantes nacionales e internacionales. Sus calles se convierten en un espacio para recorrer la historia de la salsa, reconocer a sus protagonistas y conocer las prácticas culturales que han pasado de una generación a otra.

