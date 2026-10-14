El parque en Boyacá que cuenta con Surf en el Aire; única atracción de este tipo en Colombia

El departamento de Boyacá continúa innovando en atractivos turísticos que le permiten competir contra otras ciudades en cuanto a gastronomía, arquitectura colonial, historia, naturaleza y ahora en ecoturismo; pues dos famosos parques ofrecen una gran variedad de aventura, en medio de la naturaleza.

Se trata de Paso del Ángel y Ecoparque El Hayal, ubicados en Santa Sofía, donde la naturaleza y la adrenalina hacen una perfecta combinación para ofrecer a los turistas una experiencia única en cuanto a desafío de miedos y encuentro consigo mismos.

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Uno de sus más recientes atractivos tiene que ver con Surf en el Aire, una aventura donde los visitantes podrán deslizarse sobre una tabla suspendida a más de 70 metros de altura; el recorrido está rodeado de naturaleza en la que mientras las personas se deslizan pueden apreciar montañas, vegetación y lago en la cordillera de los Andes.



Esta nueva atracción de Paso del Angel se suma a un recorrido que combina desafíos aéreos y vistas del cañón del río Moniquirá. De acuerdo con los propios operadores del parque, esta atracción es la primera de este tipo en Colombia, por lo que está generando un gran atractivo para visitantes que quieren cambiar las olas de mar por la vista desde las alturas.



La experiencia no consiste únicamente en deslizarse sobre la tabla. Antes de llegar a ella, los participantes deben superar 11 desafíos aéreos distribuidos en un recorrido de obstáculos que se extiende por 98 metros, llevando a las personas a enfrentar su concentración y agilidad.

Surf en el aire Paso del Ángel

Más de 200 metros de recorrido entre obstáculos y paisaje

El trayecto comienza con pruebas como aros flotantes, un trapecio suspendido, equilibrio aéreo, un trineo y diferentes estructuras que exigen coordinación y estabilidad. También incluye pasos denominados Cima del Ángel, Camino del Indio, X del Cañón, Telaraña Vertical y Túnel Aéreo, entre otros.

Después de superar estos obstáculos, llega el momento de subir a la tabla de surf, que tiene un recorrido de 116 metros y el desplazamiento alcanza una velocidad promedio de 15 kilómetros por hora, regulada de acuerdo con las corrientes y las condiciones del viento en la zona.

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En conjunto, la actividad suma más de 200 metros de recorrido y tiene una duración aproximada de 35 minutos, incluida la preparación previa. Durante el trayecto, los visitantes pueden observar las montañas, los bosques y el cañón desde una posición elevada.

Para Carolina Bustos, Gerente General de los parques, esta atracción redefine lo que significa la aventura en la región: “La novedad para el visitante está en la suma de experiencias. Se trata de poner a prueba la destreza a través de 11 desafíos aéreos previos a vivir la experiencia de deslizarse por la tabla de Surf, no sobre agua, sino sobre el cañón y frente a la inmensidad del hermoso paisaje boyacense".

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Bustos agrega que "el Surf en el Aire representa la evolución natural de un proyecto enfocado en conectar de manera sostenible a las personas con nuestro territorio porque la aventura siempre ha sido la excusa, pero la naturaleza es el Propósito”.

¿Cómo funciona el surf en el aire?

La atracción utiliza una tabla fabricada en hierro con acabados en madera, conectada a un sistema de anclajes y cables de seguridad. Su diseño permite el desplazamiento suspendido, mientras que la velocidad se controla teniendo en cuenta las condiciones del entorno.

James Cortés, administrador de los parques, explicó que el sistema está diseñado para facilitar el movimiento sobre la tabla y mantener la estabilidad durante el recorrido. La experiencia incluye una inducción de seguridad, equipos, preparación del visitante y acceso a la plataforma.

De acuerdo con Carolina Bustos, gerente general de los parques, el sistema tiene capacidad para recibir hasta ocho usuarios por puente y dos en las líneas paralelas de surf. La operación proyecta atender alrededor de 30 personas por hora.

Surf en el aire Paso del Ángel

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Otras experiencias de aventura en Santa Sofía

Surf en el Aire se suma a las actividades que ofrece Paso del Ángel, un parque que cuenta con diferentes desafíos en altura. Entre ellos están los puentes tibetanos sobre la quebrada Guatoque, la malla Catamarán suspendida sobre el río Moniquirá, el péndulo Paso al Vacío y una pasarela de troncos flotantes.

También dispone de un Puente de Cristal de 35 centímetros de ancho, un canopy de 230 metros y la experiencia Bici por las Nubes, en la que los visitantes pueden pedalear suspendidos a unos 60 metros de altura. El lugar cuenta, además, con estructuras panorámicas como el Barco Pirata, el Nido, la Silla Gigante y las Hamacas en el Cielo.

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A esta oferta se suma el Ecoparque El Hayal, que hace parte del mismo proyecto de turismo de aventura y naturaleza. Allí se encuentran experiencias como el Sendero Aéreo, un puente tibetano y una escalera panorámica.

Los parques de aventura Paso del Ángel y Ecoparque El Hayal, son un referente de ecoturismo que demuestra la convivencia exitosa entre desarrollo y conservación. Lo que inició hace 13 años como un proyecto de recuperación ambiental con la comunidad, hoy protege 52 especies nativas y suma más de 6.000 árboles sembrados, integrando actividades de montaña con el cuidado del territorio, de la mano de la comunidad y sus visitantes.

¿Cuánto cuesta la experiencia y cuándo se puede visitar?

La experiencia de los 11 desafíos con Surf en el Aire tiene un valor de 85.000 pesos por persona. También puede incluirse en los pasaportes de Naturaleza Extrema: los precios anunciados comienzan en 110.000 pesos para Paso del Ángel y en 180.000 pesos para Ecoparque El Hayal.

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Ambos parques están ubicados en Santa Sofía, Boyacá, y reciben visitantes de lunes a domingo, entre las 9:00 de la mañana y las 4:30 de la tarde.

La nueva atracción se suma a las alternativas de turismo de aventura del departamento con una propuesta que cambia el escenario tradicional del surf: en lugar de las olas, el recorrido se realiza suspendido sobre un cañón andino.