Pereira le apuesta al turismo y empleo con apertura de importante hotel; de lujo y descanso

Pereira continúa en recuperación luego del devastador terremoto del 10 de agosto de 2026 que no solo acabó con vidas e infraestructuras, sino que además afectó el turismo, la economía y el empleo de cientos de personas; es por esto que varias organizaciones le apuestan a esta ciudad para que pueda levantarse y volver a abrir las puertas al turismo.

En medio de este objetivo, la capital de Risaralda se prepara para sumar una nueva infraestructura a su oferta hotelera con la apertura del Hilton Garden Inn, un establecimiento ubicado en el sector de Cerritos y que busca atender tanto a viajeros corporativos como a turistas interesados en recorrer el Eje Cafetero.

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El hotel, desarrollado por el Grupo Bansuri y operado por OxoHotel Hospitality Management Group, comenzará a funcionar desde el 28 de octubre. Su llegada representa una gran esperanza en la recuperación de Pereira y otras zonas afectadas por el terremoto y se da en un contexto en el que el turismo representa una de las actividades económicas más relevantes para la región.



La apertura se suma a los proyectos con los que el sector hotelero busca ampliar la capacidad de alojamiento y atraer visitantes. Sin embargo, su contribución a la recuperación económica dependerá, entre otros factores, de la demanda turística, la generación efectiva de empleo y los vínculos que logre establecer con los proveedores locales.

Hilton Garden Inn en Pereira / FOTO: Hilton Garden Inn en Pereira

Un hotel orientado a los negocios y al turismo regional

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El Hilton Garden Inn Pereira contará con 168 habitaciones y servicios como restaurante, formato Grab & Go para alimentos y bebidas, piscina y gimnasio. También dispondrá de cinco salas de juntas y un centro de eventos con capacidad para 400 personas.

Por su ubicación en Cerritos, el establecimiento apunta al segmento corporativo y al mercado de reuniones, además de los viajeros que llegan durante los fines de semana y las temporadas de vacaciones para conocer los atractivos del Eje Cafetero.

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La infraestructura para eventos busca atender encuentros empresariales y reuniones, mientras que los servicios de alojamiento y alimentación permitirán recibir a visitantes que se desplazan por motivos laborales o turísticos.

Hilton Garden Inn Pereira genera empleo como principal eje del proyecto

Hilton Garden Inn en Pereira Hilton Garden Inn en Pereira

Durante la construcción del hotel se generaron cerca de 150 empleos directos y 400 indirectos, según la información suministrada por la compañía. Para la etapa de operación, se proyectan alrededor de 90 puestos de trabajo directos y la contratación local de más del 95 % del personal.

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La empresa también contempla trabajar con proveedores de la región e incorporar productos locales a su oferta, entre ellos Café Quindío.

Juan Carlos Galindo de la Vega, CEO de OxoHotel, señaló que la apertura busca contribuir a la actividad económica de Pereira mediante oportunidades de empleo formal, compras a productores cercanos y la llegada de visitantes.

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“La apertura en Pereira y nuestro ingreso a Perú marcan una nueva etapa para OxoHotel. Buscamos que cada operación se traduzca en empleo formal, oportunidades para proveedores locales y una relación de largo plazo con cada destino", señalóinsistió Galindo.

El directivo además destacó la importancia de mantener oportunidades laborales durante la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto.

Juan Carlos Galindo de la Vega, CEO de OxoHotel, / FOTO: OxoHotel

OxoHotel amplía su operación en Colombia y llega a Perú

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La apertura en Pereira hace parte de una etapa de crecimiento para OxoHotel Hospitality Management Group, compañía con más de 17 años de trayectoria y una operación de más de 35 propiedades en Colombia.

Además de su participación en el mercado colombiano, la empresa iniciará operaciones en Lima, Perú, con el hotel Acanti Tapestry Collection by Hilton, ubicado en Miraflores y con 171 habitaciones.

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En conjunto, los dos proyectos suman 339 habitaciones. La compañía proyecta alrededor de 140 empleos directos en sus primeras etapas de operación, aunque el hotel de Pereira, por sí solo, prevé cerca de 90 puestos directos.

Con estas aperturas, OxoHotel amplía su presencia en el sector hotelero y apuesta por destinos que combinan actividad empresarial, turismo vacacional y oportunidades para proveedores locales.

Para Pereira, el nuevo establecimiento se incorpora a la oferta de alojamiento de una ciudad que busca fortalecer su atractivo turístico y empresarial. Su impacto en la economía local podría verse beneficiada con este nuevo proyecta que espera dar los mejores resultados con el tiempo, a partir de la ocupación, el empleo efectivamente generado y la participación de empresas de la región en su operación.

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