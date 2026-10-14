Reconocida cadena hotelera colombiana se expande al Perú; así es la nueva experiencia en Lima

La operación hotelera colombiana continúa creciendo y fortaleciéndose como referente no solo en el país sino en el exterior; por eso OxoHotel Hospitality Management Group le apuesta a nuevos territorios y este 2026 llegan a Lima, Perú, con Acanti Tapestry Collection by Hilton, un hotel ubicado en Miraflores y que promete ofrecer una experiencia única dentro del territorio.

Esta compañía con más de 17 años de trayectoria y un portafolio de más de 35 propiedades en Colombia, iniciará su expansión internacional con la operación de Acanti, cuya apertura está prevista para la primera semana de diciembre de 2026 y próximamente se estará confirmando la fecha de inicio de reservas.

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El proyecto marca la primera operación de OxoHotel en Perú y representa un nuevo paso en su estrategia de crecimiento regional.



El hotel estará ubicado en la avenida La Paz 769, Miraflores, lugar donde tiempo atrás funcionó el Mercure Ariosto, y contará con 171 habitaciones y espacios destinados a diferentes tipos de viajeros.

Su infraestructura incluirá restaurante, terraza, rooftop, zonas de trabajo, salones para eventos, piscina y áreas de bienestar que harán sentir a los huéspedes en una zona donde no necesitan nada del exterior y donde la experiencia peruana está en cada rincón de este lugar.

Hotel Acanti Tapestry Collection by Hilton en Perú Hotel Acanti Tapestry Collection by Hilton

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Empleo local y participación de proveedores peruanos

Uno de los componentes del proyecto es la generación de empleo en Lima. En su primera etapa, el hotel prevé contar con 50 trabajadores directos y cerca de 200 empleos indirectos. La compañía proyecta que su equipo directo podría aumentar hasta 80 personas en una fase posterior.

Juan Carlos Galindo de la Vega, CEO de OxoHotel, destaca que la operación se desarrollará con talento peruano y buscará establecer vínculos con proveedores de la zona, especialmente en el componente gastronómico.

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La intención, explicó el directivo, es que el hotel se relacione con la dinámica cotidiana de Miraflores y que sus espacios y servicios tengan conexión con el entorno local. La propuesta contempla integrar productos e insumos peruanos a la oferta gastronómica y propiciar la participación de proveedores del país.

El establecimiento también prevé medidas ambientales, entre ellas la eliminación de plásticos de un solo uso, la separación de residuos y la incorporación de iluminación LED.

Hotel Acanti Tapestry Collection by Hilton en Perú Hotel Acanti Tapestry Collection by Hilton en Perú

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¿Por qué OxoHotel escogió Perú para expandirse?

La compañía identificó en Perú un mercado con oportunidades de crecimiento y similitudes con Colombia en sus dinámicas de trabajo. De acuerdo con Galindo de la Vega, el desarrollo de la oferta hotelera y la llegada de turistas internacionales también influyeron en la decisión de ingresar al país.

La estrategia internacional de OxoHotel se concentra principalmente en Perú y México, aunque la empresa también analiza oportunidades en Ecuador. Por ahora, su prioridad es consolidar las operaciones en los mercados en los que ya trabaja activamente.

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Pereira también se suma a los planes de crecimiento

Mientras avanza su llegada a Perú, OxoHotel prepara la apertura de Hilton Garden Inn Pereira, en Colombia, prevista para el 28 de octubre de 2026.

Con estos proyectos, la compañía amplía su actividad en dos frentes: la operación de establecimientos en el mercado colombiano y la entrada a otros países de la región. Su expansión se produce en un contexto en el que las empresas hoteleras buscan nuevas oportunidades a través de marcas internacionales, servicios para distintos perfiles de viajeros y vínculos con proveedores locales.

La llegada a Lima será el primer paso operativo de OxoHotel fuera de Colombia. El desarrollo de sus proyectos en Perú, México y eventualmente Ecuador dependerá de la consolidación de sus operaciones y de las oportunidades que encuentre en cada mercado.

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