Colombianos con ruta directa a Puerto Plata; Wingo activa vuelos desde Bogotá sin escalas

Los viajeros colombianos tendrán una nueva opción para llegar al norte de República Dominicana durante la temporada de fin de año y sin tener que hacer largas escalas en el trayecto.

Wingo anunció una ruta directa entre Bogotá y Puerto Plata que comenzará a operar en noviembre de 2026 y que permitirá viajar entre ambos destinos sin realizar escalas.

La apertura de esta ruta pone en el mapa colombiano a una zona de República Dominicana que tiene características diferentes a las de Punta Cana. Puerto Plata se encuentra en la costa norte del país y combina playas, montaña, espacios históricos y actividades relacionadas con la naturaleza.

La nueva conexión estará disponible entre el 6 de noviembre de 2026 y el 25 de enero de 2027, periodo en el que la aerolínea programó dos vuelos semanales para atender el flujo de viajeros. La operación contempla 8.928 sillas durante esta primera temporada y, según la compañía, será la única conexión sin escalas entre Colombia y Puerto Plata durante ese periodo.

Los vuelos desde Bogotá están programados para los lunes a las 11:00 a. m., con llegada a Puerto Plata a las 3:02 p. m., de acuerdo con los horarios locales informados por Wingo. En el trayecto de regreso, los vuelos despegarán de Puerto Plata los viernes a las 11:23 a. m. y llegarán a Bogotá a la 1:25 p. m.

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En cuanto a los costos de tiquetes, la aerolínea informó que ya se encuentran disponibles desde USD 300 ida y regreso, con tasas e impuestos incluidos, aunque el valor puede variar de acuerdo con las fechas y condiciones de compra

Puerto Plata, una alternativa al circuito de Punta Cana

Entre los lugares de interés de esta zona norte de RD se encuentra Playa Dorada, uno de los principales sectores de playa de la provincia. También está la Fortaleza de San Felipe, construcción de origen colonial ubicada frente al océano Atlántico, y el teleférico que conduce hasta el pico Isabel de Torres, desde donde se pueden obtener vistas panorámicas de la ciudad y la costa.

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La región también ofrece actividades acuáticas y diferentes alternativas de turismo de naturaleza y aventura, aprovechando la geografía montañosa que rodea la zona.

Esto hace que el viaje pueda combinar actividades de playa con recorridos históricos y espacios naturales, en lugar de concentrarse únicamente en la oferta de resorts frente al mar.

La ruta también conecta con Santiago de los Caballeros

Puerto Plata puede funcionar además como punto de entrada a otras zonas del norte dominicano. Una de ellas es Santiago de los Caballeros, ubicada a menos de dos horas por carretera.

La ciudad es la segunda más poblada de República Dominicana y uno de los principales centros económicos y culturales de la región del Cibao. Santiago también tiene una fuerte tradición relacionada con el tabaco, además de una actividad musical y productiva que la diferencia de los destinos tradicionalmente asociados al turismo de playa.

Por esa cercanía, la nueva conexión aérea puede resultar útil no solo para quienes tienen como destino final Puerto Plata, sino también para viajeros con familiares, compromisos académicos, actividades culturales o asuntos de negocios en Santiago y otras localidades del Cibao.

¿Qué necesita un colombiano para viajar a República Dominicana?

Para los colombianos que planean utilizar esta ruta, República Dominicana no exige visa para estadías turísticas cortas, aunque los viajeros deben cumplir los requisitos de ingreso establecidos por las autoridades dominicanas y contar con la documentación correspondiente.

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Antes de viajar también es recomendable verificar los requisitos vigentes, ya que las condiciones de entrada pueden cambiar y dependen del propósito y duración del viaje.

La operación comenzará el 6 de noviembre, por lo que los primeros viajeros encontrarán todavía condiciones propias de la temporada de huracanes del Caribe. A partir de diciembre y durante enero la ruta coincidirá con una época habitual de viajes de fin de año y vacaciones escolares, hasta su fecha programada de finalización el 25 de enero de 2027.

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Con esta conexión, Puerto Plata se suma a las opciones que tienen los viajeros colombianos para llegar directamente a República Dominicana. Wingo ya opera rutas entre Bogotá y Punta Cana, Medellín y Punta Cana, y Medellín y Santo Domingo, mientras que la nueva operación incorpora por primera vez a Puerto Plata dentro de su red directa desde Colombia.

Más allá de la conexión aérea, la ruta abre una puerta a una zona del país distinta a los destinos de playa más conocidos. El norte dominicano permite combinar costa, montaña, patrimonio histórico y ciudades del Cibao en un mismo recorrido, una alternativa para quienes buscan conocer otras regiones de República Dominicana durante sus vacaciones.lili