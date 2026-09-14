Entre tabaco y ron: un viaje por el corazón cultural del norte de República Dominicana

Cuando se habla de República Dominicana, la imagen suele estar asociada a playas de arena blanca, mar Caribe y destinos como Punta Cana. Sin embargo, basta tomar rumbo hacia el norte para encontrar un paisaje y una dinámica completamente diferentes y que aportan una experiencia única por la cultura dominicana que se mezcla entre tabaco y ron.

En la región del Cibao aparecen montañas cubiertas de verde, zonas agrícolas y ciudades que muestran otra cara de la isla, marcada por la industria, la cultura y tradiciones que han pasado de generación en generación.

Santiago de los Caballeros, la segunda ciudad más poblada del país después de Santo Domingo, funciona como una de las principales puertas de entrada a esta región. Desde Bogotá, una de las alternativas de conexión aérea es viajar con escala en Panamá. Al llegar, el paisaje comienza a cambiar y la postal dominicana deja de ser únicamente la del litoral para dar paso a una zona en la que tienen especial importancia actividades como la fabricación de tabaco y la producción de ron.



La ciudad también concentra otras actividades relacionadas con el turismo, entre ellas el turismo médico y algunas experiencias asociadas con la naturaleza. A poca distancia se encuentran los 27 charcos de Damajagua, un conjunto de cascadas y pozos naturales en los que los visitantes pueden recorrer formaciones rocosas, atravesar túneles y realizar saltos de varios metros de altura.



Pero es la ruta del tabaco la que permite comprender una parte fundamental de la historia económica y cultural del Cibao.

Tradición de República Dominicana, entre ron y tabaco / FOTO: Creada por La Kalle con apoyo Flow

El tabaco en Santiago de los Caballeros, la tradición que comienza en la tierra

La relación entre República Dominicana y el tabaco tiene raíces anteriores a la llegada de los europeos. Incluso la palabra tabaco tiene origen taíno y está relacionada con la horqueta utilizada para colocar la planta, de acuerdo con la tradición asociada al término.

Entender la historia del tabaco implica conocer también el proceso que existe detrás de un puro. Todo comienza con la semilla y continúa con el cultivo, la selección de las hojas, el secado y la fermentación. En esta última etapa se producen transformaciones que modifican las características de la hoja y pueden generar aromas intensos.

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El proceso requiere tiempo. Las hojas pueden permanecer entre ocho y doce meses antes de alcanzar las condiciones necesarias para ser utilizadas. Además, el tabaco tiene propiedades higroscópicas, es decir, puede absorber humedad y características del ambiente que lo rodea. Por eso, las condiciones climáticas forman parte de las particularidades de cada producción.

El calendario agrícola también está condicionado por el clima caribeño. En esta zona, los periodos de cultivo no necesariamente coinciden con las estaciones que se utilizan para describir el clima en otras partes del mundo.

Proceso de secado de horas de tabaco / FOTO: La Kalle

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Una fábrica que permite conocer el proceso

En Tamboril, cerca de Santiago de los Caballeros, se encuentra La Aurora, una compañía cuya historia se remonta a 1903 y que forma parte de la tradición tabacalera dominicana.

Su fábrica abrió sus puertas a los visitantes mediante recorridos que permiten observar distintas etapas de la elaboración de los puros. El recorrido incluye espacios donde se explica el proceso, desde la selección y preparación de las hojas hasta la confección manual.

La experiencia también permite acercarse a la historia de la compañía a través de un museo y conocer aspectos relacionados con el cultivo del tabaco. Para quienes recorren el norte dominicano, esta parada permite entender por qué esta actividad tiene un peso particular en la identidad del Cibao.

La industria, además, mantiene una importante presencia en la economía dominicana. Durante 2026, las exportaciones de tabaco del país han registrado crecimiento, de acuerdo con la información suministrada para este recorrido.

Fabricación de tabaco en La Aurora / FOTO: La Kalle

Del tabaco al ron

La ruta por la zona norte de República Dominicana continúa hacia Puerto Plata, donde otra de las bebidas asociadas con la identidad dominicana ocupa un lugar central: el ron.

El ron forma parte de la vida cotidiana y de las reuniones sociales en República Dominicana, pero también está ligado a la historia productiva de la isla. En Puerto Plata se encuentra la fábrica de Brugal, una de las casas productoras de ron más conocidas del país, cuya historia comenzó en 1888.

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La tradición de esta compañía se ha desarrollado a través de cinco generaciones de maestros roneros. Su historia está relacionada con el crecimiento de actividades agrícolas y comerciales en la isla y con productos como la caña de azúcar, el café y el cacao.

Conocer el proceso permite observar otra relación entre el producto y el clima del Caribe. Las temperaturas más elevadas pueden acelerar la interacción entre el ron y la madera durante el añejamiento, un factor que influye en la evolución de sus características.

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Las barricas son, precisamente, uno de los elementos centrales de este proceso. En ellas el líquido adquiere parte de sus características durante el tiempo de maduración. Dependiendo del tipo de barrica y del proceso empleado, pueden aparecer notas asociadas con la vainilla, el caramelo, las especias y el roble.

En el caso de algunas referencias de la casa, se utilizan barricas que previamente han contenido bourbon o jerez, lo que modifica el perfil del producto.

Fábrica de ron Burgal / FOTO: La Kalle

Una República Dominicana diferente

Recorrer el norte de República Dominicana implica alejarse por unos días de la imagen construida alrededor de los grandes destinos de playa. En Santiago y Puerto Plata, la historia productiva, la agricultura y las tradiciones permiten conocer una dimensión diferente de la isla.

El tabaco y el ron funcionan como dos hilos conductores de este recorrido. Uno comienza en los cultivos y termina en la elaboración artesanal de los puros; el otro parte de la caña de azúcar y pasa por procesos de destilación, añejamiento y mezcla.

En medio de ambos aparecen ciudades, montañas, fábricas, haciendas y comunidades que ayudan a explicar cómo se ha construido parte de la identidad dominicana.

Los habitantes y guías de la región suelen repetir una frase al hablar del norte: “Todo comenzó por aquí”. Más allá de su uso turístico, el recorrido permite encontrar las razones históricas y culturales detrás de esa expresión. En sus calles, en la producción agrícola y en las tradiciones que todavía se conservan, el Cibao y Puerto Plata muestran una República Dominicana que va mucho más allá de sus playas.