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La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Hombre murió tras caer desde el piso 43 de un Airbnb: el momento quedó en video

Hombre murió tras caer desde el piso 43 de un Airbnb: el momento quedó en video

Un ciudadano perdió la vida tras caer desde el piso 43 de un reconocido complejo residencial, uno de los edificios más altos de la región.

Captura de video que muestra el momento en el que un hombre se encuentra en el borde de un balcón antes de caer desde el piso 43 de un Airbnb.
Imagen extraída del video que registra los dramáticos momentos previos a la muerte de un hombre que cayó desde el piso 43
Foto: pantallazo tomado de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 3 de oct, 2026

Las autoridades policiales del sector 94 de Noida iniciaron las actuaciones oficiales correspondientes tras confirmarse el fallecimiento de un ciudadano que cayó desde el piso 43 del reconocido complejo residencial Supernova, cerca de Delhi.

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El hecho ocurrió durante la jornada del sábado 3 de octubre en las instalaciones de la torre Spira, una de las estructuras de mayor envergadura de la Región de la Capital Nacional (NCR).

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¿Quién era el hombre que cayó desde el piso 43?

De acuerdo con los reportes oficiales, la persona fallecida fue identificada como Sambhav Jain, ciudadano con residencia habitual en IMT Manesar, en la zona de Gurugram.

Las primeras informaciones recopiladas en el lugar señalan que Jain se encontraba alojado en un apartamento de alquiler temporal de la plataforma Airbnb, ubicado en el mismo edificio. Su registro en el inmueble se habría realizado el viernes 2 de octubre a las 2:30 de la tarde.

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¿Qué ocurrió antes de la caída de Sambhav Jain?

Según la secuencia reconstruida por los organismos de seguridad, Jain se desplazó posteriormente hacia el balcón de la torre Spira. En un inmueble cercano, varios trabajadores que realizaban labores de mantenimiento e instalación de aire acondicionado advirtieron su presencia en la zona exterior.

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De acuerdo con la información entregada a medios de comunicación, el hombre manifestó a los trabajadores que atravesaba un episodio depresivo poco antes del hecho.

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Paralelamente, las imágenes captadas por los sistemas de vigilancia muestran que una persona presente en el lugar intentó intervenir para evitar la caída. En la grabación se observa cómo este individuo trató de entablar una conversación con Jain para persuadirlo de alejarse del límite de la barandilla y posteriormente intentó sujetarlo para llevarlo a un área segura.

Pese a los esfuerzos realizados para evitar el desenlace, no fue posible impedir que el hombre cayera desde el piso 43.

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¿Por qué habría saltado Sambhav Jain?

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Tras recibir la notificación de la emergencia, unidades de la Policía y especialistas del Laboratorio de Ciencias Forenses (FSL) se trasladaron al lugar para acordonar el perímetro, recolectar evidencias y realizar el levantamiento del cuerpo, conforme a los protocolos establecidos.

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Las indagaciones preliminares señalan que Jain podría haber estado enfrentando dificultades económicas, una circunstancia que permanece bajo investigación y que, según las primeras hipótesis, podría estar relacionada con el estado emocional que atravesaba.

Los investigadores también analizan las grabaciones de las cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV) para establecer los desplazamientos y acciones previas al hecho.

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De manera complementaria, las autoridades comenzaron a tomar declaraciones a vecinos y residentes del mismo piso con el propósito de incorporar sus testimonios al expediente y esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte.

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