Alerta en el ICBF y museos: Denuncian imposición de dogmas y borrado de memoria histórica

Serias advertencias realizadas por la senadora Esmeralda Hernández respecto a la orientación institucional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en El Klub de La Kalle.

La congresista denunció la aplicación de una línea doctrinal que busca imponer un concepto dogmático de la familia tradicional, pretendiendo regresar a esquemas rígidos e invisibilizar las transformaciones sociales que ha vivido el país.

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Entre los puntos más preocupantes expuestos en la denuncia se encuentra el intento explícito de eliminar el lenguaje incluyente hacia las niñas, pretendiendo reducir el enfoque institucional bajo el término exclusivo de "los niños" e ignorando los avances en equidad de género.

Esta postura moralizante establece una división arbitraria entre lo que se considera correcto e incorrecto, definiendo la estructura familiar únicamente bajo la fórmula de hombre, mujer e hijos.

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Esta visión restrictiva genera un impacto directo en los derechos de la niñez en situación de vulnerabilidad.

Bajo estos dogmas, se pretende negar la posibilidad de que parejas del mismo sexo —como dos mujeres con estabilidad emocional y económica— puedan adoptar.

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Según alertó la senadora, este enfoque prefiere mantener a los menores en instituciones de protección o internados de forma indefinida antes que permitirles integrarse a un hogar diverso lleno de afecto, lo que constituye una postura retrógrada que desconoce las realidades de la infancia.

¿Por qué se habla de una "batalla cultural" en los museos nacionales de Colombia?

El debate sobre los retrocesos ideológicos no se limita a la atención de los menores; también se extiende al ámbito del patrimonio e historia nacional.

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La senadora Esmeralda Hernández cuestionó duramente la intervención en museos nacionales donde se han retirado piezas históricas, imágenes y referentes pedagógicos, como las exhibiciones vinculadas a figuras como Carlos Pizarro o las muestras de reivindicación de la comunidad LGBT+.

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Para comprender el fondo de este problema, debes considerar que la función esencial de un museo no es rendir culto al gobierno de turno ni manipular el relato histórico según preferencias políticas o religiosas.

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Los museos existen para conservar la memoria colectiva, documentar los periodos de violencia, los procesos de paz y la diversidad de expresiones culturales que han formado a la nación. Ocultar o borrar estos elementos impide que las futuras generaciones conozcan su pasado real.

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La senadora comparó esta "batalla cultural" con sucesos históricos como los ocurridos en la Alemania de 1937, cuando se retiraron miles de obras de arte de los museos para imponer una narrativa ideológica única y estigmatizar a quienes pensaban diferente.

Pretender eliminar pasajes del conflicto armados, hitos de paz o manifestaciones diversas equivale a lavar el cerebro de la ciudadanía. Por ello, se hace un llamado a preservar el carácter garante del Estado, respetando la memoria histórica objetiva y garantizando los consensos sociales alcanzados en el país.

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Mira la entrevista completa aquí: