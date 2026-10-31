Papá de Luis Colmenares envía sentida carta de padres de Jaime Moreno: “Conozco esa noche”

Luis Alonso Colmenares, padre de Luis Andrés Colmenares, compartió un extenso mensaje en el que relacionó la muerte de su hijo con la de Jaime Esteban Moreno Jaramillo. Los dos jóvenes fallecieron después de salir a celebrar Halloween, aunque sus historias están separadas por 15 años: Luis Andrés murió el 31 de octubre de 2010 y Jaime Esteban, el 31 de octubre de 2025.

En su publicación, Colmenares expresó que conoce el dolor de perder a un hijo y que, por esa razón, no puede mirar lo ocurrido con Jaime Esteban como una historia ajena. El mensaje estuvo acompañado de una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparecen los dos jóvenes abrazados.

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“Quince años los separan. Una misma noche los une”

Así comenzó el escrito de Luis Alonso Colmenares, quien recordó que su hijo salió a celebrar como tantos otros jóvenes y nunca regresó a casa. Quince años después, Jaime Esteban vivió una situación que terminó de manera similar para su familia.

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“Nunca se conocieron en vida. Hoy los pongo juntos, abrazados, porque la vida los hermanó de la forma más cruel: la misma fecha, la misma fiesta, la misma violencia sin sentido”, escribió.

El padre de Luis Andrés también habló del dolor que, según sus palabras, conoce desde hace 16 años. Mencionó la espera, las llamadas que llegan en medio de la noche y los espacios vacíos que quedan en una familia después de perder a un hijo.

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“Yo conozco esa noche. Conozco la espera, el teléfono que suena a deshoras, la palabra que nadie quiere escuchar”, expresó en el mensaje. Más adelante, añadió que no puede mirar a Jaime Esteban como a un desconocido y que también lo siente como un hijo.

Colmenares hizo una referencia a los procesos judiciales de ambas familias. Manifestó que agradece que la familia de Jaime Esteban haya recibido justicia, mientras que considera que la suya sigue esperando esa respuesta. Sin embargo, aclaró que no quería centrar su publicación en los jueces, sino dirigir unas palabras a los jóvenes.

El mensaje de Luis Alonso Colmenares a los jóvenes en Halloween

En la segunda parte de su escrito, el padre de Luis Andrés reflexionó sobre la manera en que se vive Halloween y advirtió sobre los riesgos de convertir una celebración en una noche de excesos, peleas y violencia.

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Recordó que esta fecha nació como una fiesta para los niños, con disfraces, dulces y momentos de diversión, pero cuestionó que en algunos espacios se haya relacionado con el consumo desmedido de alcohol y los enfrentamientos.

Su mensaje no fue una invitación a dejar de celebrar. Por el contrario, les pidió a los jóvenes que disfruten, bailen y se diviertan, pero que también cuiden de sí mismos y de sus amigos.

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“Aléjense de la pelea, aunque los llamen cobardes, porque valiente es el que vuelve a casa”, escribió. También les pidió que no permitan que el alcohol tome decisiones por ellos y que estén pendientes de quienes los acompañan.

Finalmente, dirigió unas palabras a los padres y les recordó la importancia de expresarles cariño a sus hijos. En su caso, aseguró que daría lo que le queda de vida por recibir un abrazo más.

El mensaje terminó con una dedicatoria a los dos jóvenes: “Luis Andrés, Jaime Esteban: que este abrazo los acompañe donde estén. Aquí abajo seguiremos diciendo sus nombres, para que su partida no sea en vano”.