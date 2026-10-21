Reveladores audios del Caso Colmenares: llamadas interceptadas vuelven a sonar tras 16 años

A más de una década del fallecimiento de Luis Andrés Colmenares, ocurrido tras una fiesta de Halloween el 31 de octubre de 2010 en el parque El Virrey de Bogotá, la tragedia del joven estudiante de ingeniería industrial y economía de la Universidad de los Andes vuelve a acaparar la atención mediática.

En esta ocasión, el programa El Klub de La Kalle revivió el expediente al reconstruir el paso a paso de las investigaciones y traer de regreso las interceptaciones telefónicas practicadas por la Fiscalía General de la Nación.

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Estas escuchas, realizadas durante el primer año de indagaciones, revelaron la extrema tensión y la urgente necesidad de alinear versiones entre las personas salpicadas en el proceso antes de que se hicieran efectivas las órdenes de captura.



¿Qué revelan los audios interceptados a Laura Moreno y su entorno?

Dentro del material probatorio recopilado por el ente investigador, una de las llamadas más comprometedoras involucra a Laura Moreno y a un joven identificado como 'Juanpi' (Juan Valderrama). En la conversación, el interlocutor manifiesta un evidente estado de nerviosismo ante el avance de las autoridades y cuestiona de manera directa si los investigadores conocen lo sucedido.

Preocupación por los interrogatorios: 'Juanpi' le expresa a Laura: “Ellos saben toda la verdad, ¿cierto? Todo. Ellos saben todo. Ellos saben”.

'Juanpi' le expresa a Laura: “Ellos saben toda la verdad, ¿cierto? Todo. Ellos saben todo. Ellos saben”. La indicación de guardar la calma: Ante la inquietud de su allegado, Laura Moreno le responde intentando matizar la gravedad de la situación: “Naturalidad. Tú y yo, pues, sobre todo, tú no tienes tampoco nada que ver. Yo tampoco, yo vi las cosas, pero yo tampoco tengo nada que ver en eso. Sabes, con naturalidad, lo que te pregunten lo respondes y ya. O sea, no le pongas tanto tiza a las cosas”.

Para la Fiscalía, la persistencia en aconsejar responder con "naturalidad" y no "ponerle tiza" a los hechos demostró un intento explícito de coordinar testimonios para evitar tropiezos en los interrogatorios oficiales.

Mira la entrevista completa aquí:

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¿Cómo reaccionó Carlos Cárdenas y su familia tras la detención de Laura Moreno?

Las interceptaciones telefónicas no se limitaron al círculo inmediato de Laura Moreno, sino que también alcanzaron a Carlos Cárdenas y a su núcleo familiar.

El 7 de octubre de 2011, justo al cumplirse un año del fallecimiento de Colmenares, la Fiscalía ejecutó la captura de Laura Moreno y Jessy Quintero. Minutos después del procedimiento judicial, Cárdenas sostuvo una llamada telefónica con su hermana.

En dicha comunicación, la mujer le pregunta con preocupación si la detención de Laura ocurrió porque las autoridades descubrieron que pretendía salir del país en dos días.

La hermana le advierte drásticamente: “No vayas a salir”, dejando al descubierto la sospecha latente de que él podría ser el siguiente en ser detenido por los agentes.

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Adicionalmente, en otra interceptación, la madre de Carlos Cárdenas habla con él sobre las gestiones que adelantaba con la representación legal para allegar la documentación requerida.

En el audio se le escucha asegurar que se buscaba cerrar el trámite ante el despacho en el menor tiempo posible.

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¿Qué impacto tuvieron estas grabaciones en el desenlace judicial del caso?

El trabajo de inteligencia comunicacional se convirtió en la piedra angular para que los fiscales ataran cabos y sustentaran las órdenes de aprehensión dictadas en octubre de 2011 y junio de 2012.

Aunque con el paso de los años las decisiones judiciales absolvieron a los procesados en la justicia ordinaria y la Corte Suprema de Justicia ratificó que existió un homicidio sin señalar culpables individuales, estos audios reemitidos en El Klub de La Kalle mantienen encendida la controversia pública sobre lo que verdaderamente aconteció en la madrugada del 31 de octubre de 2010.

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Actualmente, la familia Colmenares analiza herramientas como la acción de tutela o acudir a instancias internacionales para insistir en el esclarecimiento definitivo del crimen.