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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Revelan qué fue lo que ocasionó muerte de Luis Colmenares: "La pelea se fue más allá"

Revelan qué fue lo que ocasionó muerte de Luis Colmenares: "La pelea se fue más allá"

Jorge Colmenares, hermano del universitario de Los Andes aseguró que el joven pudo haber sobrevivido si no lo hubiesen "abandonado en el caño El Virery donde se ahogó".

Luis Andrés Colmenares apareció sin vida dentro del caño El Virrey, tras más de 16 horas desaparecido
Luis Andrés Colmenares apareció sin vida dentro del caño El Virrey, tras más de 16 horas desaparecido
/ FOTO: Compuesta - Tomadas de redes
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 12 de may, 2026

La familia de Luis Andrés Colmenares, estudiantes de Los Andes que apareció sin vida en el caño El Virrey, en Bogotá, sigue cuestionándose qué fue lo que ocurrió en la madrugada del 31 de octubre de 2010 y por qué a su ser querido le arrebataron la vida sin que "nadie se diera cuenta", pese a que ya tienen certeza lo que ocasionó la muerte del joven y cómo pudo haberse salvado.

Los hechos siguen siendo todo un misterio luego de que Laura Moreno, con quien tenía una relación sentimental, reportara que el joven salió corriendo hacia el parque El Virrey y se cayó al caño, donde luego de 16 horas de búsqueda fue encontrado sin vida.

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Y aunque han pasado 16 años y ya un fallo de la Corte Suprema de Justicia ratificó la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero en el caso, la familia del universitario guajiro insiste en que ellas saben qué ocurrió y quien le arrebató la vida a Luis.

Jorge Colmenares, hermano de la víctima ofreció una entrevista a El Klub de La Kalle en la que aclaró que las jóvenes vinculadas al caso no son las autoras materiales de la muerte del universitario; pero insistió en que ellas sí saben quién causó el daño que acabó con la vida del joven en medio de "una pelea que se les salió de control".

"Luis Andrés Colmenares habría sobrevivido si no lo arrojan al caño"

De acuerdo con la versión de Jorge, lo ocurrido esa noche habría derivado en una pelea que “se fue más allá” y que su hermano habría sobrevivido si no lo hubiesen dejado en el caño donde terminó ahogándose.

Esta hipótesis se basa en las lesiones que presentaba el cuerpo del Luis Andrés las cuales, según explicó, no corresponderían a una simple caída accidental, como insiste Laura Moreno, sino a golpes generados con objetos manipulados por otra persona.

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“Uno no es un balón para rebotarse en distintos ángulos”, afirmó, al cuestionar la teoría inicial de un accidente. Además, mencionó la existencia de una lesión en la frente atribuida a un objeto cortocontundente, como una botella u otro elemento similar.

Para la familia, estos indicios refuerzan la idea de que hubo una agresión física previa a su muerte, "una pelea", y contemplan la hipótesis de que el fallecimiento se produjo cuando el joven fue abandonado en el caño, al aprecer, para distraer la atención de la pelea; pero en ese presunto "abandono" los agresores no contaron con que Colmenares terminara ahogado por el agua del caño.

"¿Qué quiere decir eso? Una botella, un bate cualquier elemento que no tenga nada punzante y es la herida que mi hermano tiene en la frente. Entonces es ahí donde se demuestra que existieron esas heridas, en donde fue una pelea que se fue más allá, mi hermano pudo haber sobrevivido, pero termina muriendo porque empieza a inhalar el agua del Virrey del canal", dice Jorge.

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Otro de los puntos que genera dudas, según el testimonio, es el momento en que fue hallado el cuerpo. Aseguran que en horas de la mañana no se encontró rastro alguno durante las primeras inspecciones, y que fue hasta la tarde cuando un rescatista confirmó su ubicación en el lugar.

Jorge considera que no había una intención inicial de asesinar al joven, pero que sí existió un exceso en la agresión. “Nadie iba con el objetivo de asesinarlo, pero se pasaron”, afirmó, al tiempo que cuestionó que durante el proceso judicial no se haya esclarecido completamente lo ocurrido.

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