Christa Pike rompe el silencio tras recibir inyecciones letales: “No sé por qué sobreviví”

Christa Pike, la mujer estadounidense que sobrevivió a un procedimiento de ejecución con inyecciones letales en Tennessee, habló por primera vez públicamente sobre lo ocurrido el pasado 30 de septiembre.

Un mes después de aquel episodio, la mujer de 50 años aseguró que continúa enfrentando fuertes dolores físicos y emocionales, mientras intenta recuperarse de una experiencia que terminó de manera inesperada.

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Su testimonio fue difundido este viernes por sus abogados y dejó conocer las dificultades que ha tenido desde aquella noche.



Pike aseguró que las molestias no han desaparecido y que todavía tiene problemas para hablar, además de enfrentar consecuencias que, según sus propias palabras, van mucho más allá de lo físico.



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"No ha habido un solo momento desde aquella noche en que no haya sufrido dolor", manifestó en su declaración.

La mujer también describió algunas de las molestias que experimenta: "Me duele el cuerpo. Me duelen los brazos. Me duelen las manos. Me duele la garganta (...) Todavía me cuesta hablar. Y el dolor no es solo físico. Hay dolor en mi mente y en mi alma".

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Christa Pike habló de su recuperación y dejó una inquietante frase

En su primera declaración después de lo ocurrido, la estadounidense reconoció que está intentando recuperarse, aunque aclaró que el proceso ha sido complicado.

"Pero sanar no es lo mismo que estar bien", expresó, al referirse a las consecuencias que todavía enfrenta.

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Una de las frases que más llamó la atención de su testimonio fue cuando reconoció que no encuentra una explicación para lo sucedido: "No sé por qué sobreviví aquella noche".

Pike también habló de la incertidumbre que siente frente a lo que viene. Según explicó, hay días en los que le resulta más difícil encontrar esperanza, por lo que está concentrada en avanzar poco a poco.

"No sé qué viene después. Algunos días es más difícil que otros encontrar esperanza. Por ahora, estoy intentando sanar, día a día", agregó.

Christa Pike, cuyas primeras palabras acaparan la atención tras sobrevivir a dos dosis de inyección letal. Foto: imágenes tomadas de redes sociales

¿Qué pasará con la sentencia de Christa Pike?

Después del fallido procedimiento, los abogados de Pike han solicitado reiteradamente al gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, que conmute su condena a muerte por una pena de cadena perpetua.

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Por su parte, Lee decidió suspender las ejecuciones en el estado mientras se desarrolla una investigación independiente sobre lo ocurrido.

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La decisión abrió un nuevo capítulo en el futuro judicial de Pike, pues ahora existen interrogantes sobre las condiciones en las que se realizó el procedimiento y las medidas que se tomarán posteriormente.

Esta semana, periodistas le preguntaron al gobernador por el destino de la mujer. Su respuesta dejó ver que, por ahora, no contempla un cambio inmediato en la sentencia.

"Sospecho que su sentencia será la misma que antes, salvo que los tribunales determinen lo contrario", afirmó Lee.